Estabelecimentos comerciais de Aracaju podem se tornar Pontos de Coleta dos Correios

Os Correios estão com editais abertos para instalação de Pontos de Coleta em estabelecimentos comerciais localizados em mais de 200 municípios brasileiros. Em Sergipe, podem se credenciar lojistas de Aracaju. A parceria é uma oportunidade para comerciantes ampliarem sua atuação, oferecendo um canal para envio e retirada de encomendas, com remuneração pelos serviços prestados.

Com a iniciativa, a estatal expande sua rede de atendimento, enquanto lojistas ganham mais visibilidade, maior fluxo de pessoas e rentabilidade, e os clientes desfrutam de mais comodidade e acessibilidade. Farmácias, papelarias, lojas de conveniência ou quaisquer outros estabelecimentos que atuem no varejo e atendam aos requisitos podem ser credenciados.

Para participar do processo, as empresas devem formalizar seu interesse no site dos Correios. É necessário atender a alguns requisitos, como possuir atividade comercial compatível, estar no nível de rua (térreo), oferecer acesso irrestrito aos clientes e estar regular em suas obrigações como Pessoa Jurídica.

Os Pontos de Coleta são parte da estratégia de modernização dos Correios e visam ampliar a capilaridade da empresa e oferecer mais comodidade aos cidadãos. Eles proporcionam novos locais de recebimento e entrega de mercadorias, inclusive para o serviço de logística reversa. Para receber suas encomendas em um Ponto de Coleta específico, o cliente deve informar essa preferência no momento da compra online.

