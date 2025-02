Estabelecimentos comerciais de Aracaju podem se tornar Pontos de Coleta dos Correios

Os Correios estão realizando o credenciamento de empresas interessadas em se tornar Pontos de Coleta da estatal. A parceria prevê a habilitação de mais de 2 mil estabelecimentos comerciais em 25 estados, para recebimento e entrega remunerada de encomendas. Em Sergipe, podem se inscrever lojas do comércio varejista de diversos segmentos, localizadas em Aracaju.

Entre as vantagens para os estabelecimentos comerciais habilitados estão a associação com a marca Correios, o aumento do fluxo de clientes e a garantia de renda extra, já que o lojista é remunerado a cada encomenda recebida ou entregue. A parceria também beneficia a população, que ganha novos pontos de atendimento, com horários flexíveis.

O edital traz uma lista de 60 atividades econômicas compatíveis com a implantação dos Pontos de Coleta, a exemplo de farmácias, papelarias, lojas de material de construção, conveniências, supermercados, mercearias, armarinhos, óticas, lojas de roupas, calçados, acessórios, material esportivo, eletrodomésticos, entre outras.

“Com esses novos pontos de atendimento, os Correios reforçam seu papel de empresa pública e cumprem a orientação do presidente Lula de estarmos presentes em todos os locais em que o povo brasileiro precise”, afirma o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

Os editais com os requisitos exigidos e o formulário de inscrição estão disponíveis no site dos Correios: https://www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/credenciamento-ponto-de-coleta . Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (79) 2107-6313.

Assessoria de Imprensa – Superintendência de Sergipe