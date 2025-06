Estação Acolher transforma Arraiá do Povo em espaço de dignidade e segurança

Durante o Arraiá do Povo 2025, realizado na Orla da Atalaia, em Aracaju, a Estação Acolher tem se consolidado como um espaço essencial de cuidado e proteção para catadores, ambulantes e suas famílias. A iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), oferece suporte integral para quem trabalha nos bastidores da festa, garantindo acolhimento, alimentação, higiene, segurança e tranquilidade.

Com ambientes organizados para descanso, banho, alimentação e guarda de pertences, a Estação Acolher oferece uma estrutura segura e humanizada aos trabalhadores informais. Além disso, um espaço especial foi montado para os filhos de catadores e ambulantes, onde as crianças podem brincar, dormir e se alimentar com acompanhamento de profissionais capacitados.

Essa medida tem sido essencial para permitir que os pais trabalhem com mais serenidade durante os festejos, como destaca a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri. “Essa é uma das ações que mais nos orgulha neste ano. A Estação Acolher é sinônimo de respeito, cuidado e dignidade para quem está todos os dias garantindo que a festa aconteça. Pensamos em cada detalhe para que mães, pais e filhos tenham um espaço seguro, limpo e acolhedor”, afirma.

A experiência

A iniciativa vem recebendo reconhecimento de quem faz parte diretamente da rotina do Arraiá. O catador Ferdinan Brito expressa com entusiasmo o quanto o espaço tem feito diferença em sua vida. “Sou bem atendido, tenho meu jantar garantido. Quando volto do trabalho, minha janta está me esperando. Saio para catar minhas latinhas, meu papelão, e consigo meu dinheirinho. Recebo direitinho, tudo certinho. Depois, venho descansar, tomo meu banho, tenho sabonete, shampoo, tudo o que preciso. Isso é uma novidade boa demais para mim. Lá no contêiner, a gente vende direitinho, consegue um dinheiro bom. Estou fazendo meu dinheirinho todo dia”, conta.

O depoimento evidencia o impacto positivo de uma política pública que acolhe e valoriza o trabalho informal com dignidade e respeito, garantindo o mínimo necessário para que essas pessoas possam trabalhar com mais tranquilidade.

Foto: Ascom Seasic