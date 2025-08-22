Estação Cidadania abre novas vagas para turmas de atletismo no período da tarde

A Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) anuncia, nesta quinta-feira, 21, a abertura de novas vagas para turmas exclusivas de atletismo no período da tarde, no Estação Cidadania, localizado no bairro Bugio. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e incentivar a prática de atividades físicas entre crianças e adolescentes de Aracaju.

As inscrições devem ser realizadas de forma presencial até o dia 29 de agosto, no próprio Estação Cidadania, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Para efetivar a inscrição, é necessário que o responsável apresente o RG da criança ou adolescente e o comprovante de matrícula escolar.

As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, no horário das 14h às 17h, voltadas para jovens com idades entre 7 e 16 anos. O secretário da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira, ressaltou a importância da iniciativa. “O atletismo é uma das bases do esporte, porque trabalha várias habilidades motoras e contribui diretamente para a formação física e disciplinar dos jovens. Além disso, é uma oportunidade para descobrir talentos e despertar o interesse por uma prática que pode transformar vidas”, afirmou.

Ele destacou, ainda, o papel social do esporte como agente de transformação social. “Quando oferecemos espaços como esse, estamos garantindo que nossas crianças e adolescentes tenham acesso a atividades que fortalecem a saúde, afastam da ociosidade e criam valores como respeito, disciplina e convivência em grupo. O esporte é um instrumento de cidadania”, completou.

Além da formação de base no atletismo, o Estação Cidadania é espaço de treinamento para atletas de alto rendimento que são destaques com medalhas e troféus em competições estaduais e nacionais. Com a abertura das novas turmas, a Sejesp fomenta a prática esportiva como ferramenta de inclusão, desenvolvimento social e promoção da qualidade de vida para a juventude.

