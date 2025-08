Estação Cidadania recebe competição de handebol para crianças e adolescentes

O complexo do Estação Cidadania, no bairro Bugio, será palco da II Taça Cidade de Aracaju de Handebol 2025. A competição tem início no dia 16 e encerra no dia 24 de agosto, envolvendo equipes de Alagoas, Bahia e de municípios sergipanos, como Itabaianinha, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Itabi, além de Aracaju. A disputa é voltada para crianças e adolescentes, entre 10 e 16 anos, nas categorias masculino e feminino. A Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) apoia o evento desde a cessão do ginásio até a premiação com medalhas e troféus.

Para o secretário municipal da Juventude e Esporte, Aquiles Silveira, a Taça Cidade de Aracaju de Handebol é uma excelente oportunidade de oferecer um momento de lazer e confraternização para os aracajuanos. “Vamos disponibilizar a estrutura logística de nossa secretaria para alcançar o êxito neste evento esportivo, e claro receber de forma hospitaleira os atletas e treinadores de cidades vizinhas e dos estados da Bahia e Alagoas”, declarou.

De acordo com o professor e organizador do torneio, Newton Carlos, a competição tem o objetivo de incentivar o handebol de base na capital sergipana. Ele acredita que quanto mais cedo o atleta iniciar a prática esportiva e participar de torneios, aumentam as chances de formar vencedores dentro e fora da quadra.

Congresso técnico e inscrições

O congresso técnico será realizado neste sábado, dia 09, às 14 h, de forma online. Haverá sorteio das equipes, composição dos grupos e a divulgação do sistema de disputa. Serão quatro dias de competição: no dia 16 de agosto ocorre a disputa da categoria mirim masculino e feminino; dia 17, o infantil feminino e cadete feminino; dia 23 o infantil masculino e dia 24, cadete masculino. A categoria mirim reúne atletas de 10 a 12 anos; a categoria infantil tem atletas de 12 a 14 anos e a categoria cadete, atletas de 15 a 16 anos.

Texto e foto AAN