Estação da Luz vai agitar o Baile Hawai do Iate Clube de Aracaju neste sábado

O tradicional ‘Baile Hawai’ será realizado no Iate Clube de Aracaju neste sábado, 15 de fevereiro, fazendo a melhor prévia carnavalesca de Sergipe. A programação festiva começou na semana passada com o desfile do Bloco ‘Por Amor ao Iate’, sob o comando de Netinho, que fez uma festa linda para toda a família na Avenida Beira Mar no Bairro 13 de Julho em Aracaju. Além dos associados que esgotaram o bloco, mais de 70 mil foliões se divertiram na pipoca. Sergipanos e turistas entraram no clima do carnaval com alto astral e canções de amor e positividade.

O Baile do Hawaí vai ser comandado pela Banda Estação da Luz e Coisa Nossa. Comemorando 39 anos de sucesso, Estação da Luz, liderada por Beto, está em nova formação contando com Ivan Muniz e Sonny Pimenta nos vocais. A banda com mais tempo em atividade de Sergipe promete um show eletrizante com repertório recheado com Axé Music, frevo, samba, e muito mais.

Uma festa para toda a família celebrar a chegada do carnaval. As mesas estão sendo vendidas na bilheteria do Iate Clube de Aracaju. Outras informações através do número (79) 99997-3535.

Texto: Fredson Navarro / Navarro Comunicação

Foto: Acrisio Siqueira