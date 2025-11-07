Estácio Participa de Doação de Mudas com Foco em Saúde Única, em Aracaju

O Centro Universitário Estácio, por meio do seu Curso de Medicina Veterinária, será protagonista em uma importante ação de educação ambiental e em saúde, que integra a iniciativa de Doação de Mudas promovida em parceria com a Prefeitura de Aracaju (Setur) e a Fecomércio SE (Sesc/Senac).O evento acontece nesta sexta-feira, 07 de novembro, a partir das 14h, no Mirante da 13 de Julho.

A participação da Estácio visa conscientizar o público sobre o conceito One Health (Saúde Única), que enfatiza a indissociável relação entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental.

A ação de extensão, conduzida pelos discentes do Grupo ONE Medicine, terá como tema “Os Artrópodes do Solo e seus Benefícios para a Saúde”. O projeto busca destacar a importância da microfauna do solo, frequentemente invisível, para a manutenção da saúde ambiental e da sustentabilidade.

Segundo a Dra. Manuella Mendonça, docente e orientadora da ação na Estácio: “Muitas vezes, a população não se dá conta do papel vital que pequenos organismos, como os artrópodes, desempenham na fertilidade do solo e, consequentemente, na qualidade dos alimentos que consumimos. Essa iniciativa da Estácio é uma forma de materializar o conceito ‘One Health’, mostrando que a saúde do planeta e a nossa própria saúde estão interligadas. É uma honra podermos integrar um evento tão importante com parceiros como a Prefeitura e a Fecomércio.”

Os estudantes e professores da Estácio estarão à disposição para interagir com o público, oferecendo informações detalhadas e materiais educativos sobre como a preservação do solo é um ato de cuidado com a saúde coletiva.

Programação de Sustentabilidade

A ação educacional da Estácio ocorre em paralelo à Doação de Mudas, que disponibilizará gratuitamente para a população uma grande variedade de espécies, incluindo: Frutíferas, Nativas, Ornamentais, Medicinais e Hortaliças. A iniciativa reforça a mensagem de que “Plantar esperança, colher vida!”

A comunidade está convidada a participar do evento no Mirante da 13 de Julho para adquirir suas mudas e, ao mesmo tempo, aprender sobre a importância da biodiversidade e da saúde do solo com os futuros profissionais de Medicina Veterinária da Estácio Sergipe.

