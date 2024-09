Estácio Participa do 2º Encontro de Bem-Estar do Sergipe Previdência

Neste sábado, 28, o Centro Universitário Estácio de Sergipe estará presente no 2º Encontro de Bem-Estar do Sergipe Previdência, um evento gratuito voltado para aposentados, pensionistas da rede estadual e seus acompanhantes. A iniciativa acontece no Parque da Sementeira, em Aracaju, a partir das 7h, e busca promover saúde, esporte, lazer e diversão para a sociedade sergipana.

Mais de 100 alunos e professores dos cursos da Estácio estarão envolvidos, oferecendo atendimento em oito estações temáticas. Entre os serviços oferecidos, destacam-se:

Estação de Recepção, Triagem e Educação em Saúde: Avaliação inicial da saúde, incluindo medição de sinais vitais e atividades lúdicas sobre diabetes e hipertensão. Estação de Avaliação Nutricional: Análise do estado nutricional e orientações para uma alimentação equilibrada na terceira idade. Estação Saúde Mental e a Arte de Envelhecer: Roda de conversa sobre aceitação, resiliência e crescimento pessoal durante o envelhecimento. Estação de Bem-Estar e Cuidado com a Pele: Cuidados básicos com a pele, além de dicas para manter a autoestima. Estação de Reabilitação e Atividade Física: Sessões de alongamento e fortalecimento, com foco em mobilidade e prevenção de quedas. Estação de Orientação Farmacêutica: Informações sobre uso seguro de medicamentos, dosagem correta e prevenção de automedicação. Estação de Ambiente e Acessibilidade: Sugestões para melhorar a acessibilidade em casa, com dicas sobre ergonomia e prevenção de acidentes domésticos. Estação de Orientação sobre a Previdência Social: Esclarecimentos sobre direitos e benefícios previdenciários, com especialistas disponíveis para discussão.

Para Danielly Palmeira Dias, coordenadora do curso de Fisioterapia da Estácio, o evento representa uma importante oportunidade de cumprir a responsabilidade social da instituição. “Será um momento enriquecedor tanto para os alunos quanto para os participantes”, destaca.

O estado de Sergipe conta atualmente com mais de 35 mil aposentados e pensionistas, e as atividades do evento integram o programa Melhor Idade do Sergipe Previdência, que busca transformar a previdência sergipana em um centro de convivência multidisciplinar para seus beneficiários. O 2º Encontro de Bem-Estar tem o apoio do Centro Universitário Estácio de Sergipe, reafirmando o compromisso da instituição com a promoção da saúde e bem-estar da comunidade.

Fonte e foto assessoria