Estácio promove ação de saúde no Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos

Em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, celebrado no próximo dia 5 de maio, o Centro Universitário Estácio de Sergipe realiza uma ação educativa e gratuita voltada à comunidade do bairro Farolândia, em Aracaju. A iniciativa ocorrerá das 08h30 às 11h, em frente à Farmácia Edson, localizada na Av. Dr. José Tomaz D’Avila Nabuco, 703. A ação contará com a participação ativa de estagiários do curso de Farmácia.

Durante o evento, os acadêmicos estarão oferecendo serviços gratuitos de aferição de pressão arterial e glicemia capilar, além de orientações farmacoterapêuticas. O objetivo é conscientizar a população sobre os riscos da automedicação e a importância de utilizar medicamentos de forma segura, eficaz e responsável.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso irracional de medicamentos é um problema global de saúde pública. No Brasil, a automedicação figura entre as principais causas de intoxicação, além de contribuir para a resistência bacteriana e para falhas terapêuticas que comprometem a eficácia dos tratamentos.

“A população, muitas vezes, não tem acesso a informações claras sobre os riscos de usar medicamentos por conta própria. Essa campanha visa justamente preencher essa lacuna, promovendo conhecimento e cuidado com a saúde”, afirma a coordenadora do curso de Farmácia da Estácio Sergipe, Isla Gomes.

A atividade faz parte do calendário de ações de extensão da instituição e reforça o compromisso da Estácio com a formação cidadã dos alunos e o bem-estar das comunidades onde atua. O evento é aberto ao público, e todos estão convidados a participar.

