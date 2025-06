Estácio promove em Sergipe a I Jornada PEI com foco em pesquisa, extensão e internacionalização

O Centro Universitário Estácio realizou, nos dias 4 e 5 de junho, a primeira edição da Jornada PEI — Pesquisa, Extensão e Internacionalização, reunindo alunos, professores, representantes de conselhos profissionais e autoridades educacionais em um evento que marca um novo ciclo na formação acadêmica da instituição.

A abertura contou com a presença do reitor Wescley Andrade; da pró-reitora acadêmica Érika Fonseca; da assessora de Inovação Educacional do Senac Sergipe, Cristiane Tavares; além de representantes da Secretaria de Estado da Saúde e conselhos profissionais como Nutrição, Enfermagem e Administração.

Idealizada em parceria com a Faculdade Estácio de Alagoas (Campus Jatiúca), a Jornada PEI consolidou-se como um espaço estratégico para a promoção do ensino aliado à pesquisa, à extensão universitária e às experiências de internacionalização — pilares cada vez mais relevantes no cenário educacional contemporâneo.

“Estamos realizando um evento que incentiva nossos alunos à pesquisa e à extensão. São disciplinas integradas ao nosso currículo e que agora se materializam com trabalhos apresentados à comunidade. Estamos muito felizes em receber conselhos de classe e representantes do sistema S. Que essa seja a primeira de muitas edições”, destacou o reitor Wescley Andrade.

Participação expressiva e protagonismo estudantil

Segundo a pró-reitora de Pesquisa e Extensão, Dra. Cleide Ane Barbosa, a jornada superou as expectativas, com mais de 400 inscritos e 108 trabalhos submetidos, dos quais 98 foram aprovados para apresentação em sessões simultâneas, nos formatos oral e pôster.

“Foram dois dias intensos de conhecimento e aprendizagem. Tivemos participação de outras instituições, conselhos profissionais e representantes do poder público. Esse é um movimento importante de crescimento e diversificação do nosso trabalho”, ressaltou a pró-reitora.

Ela também destacou o caráter internacional do evento: “Tivemos uma palestra sobre intercâmbio, abordando como participar e ampliar as possibilidades acadêmicas dos nossos estudantes. A internacionalização é, sem dúvida, uma marca deste evento”, completou.

Integração entre teoria e prática

Um dos diferenciais da Jornada PEI foi proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar na prática os conceitos aprendidos em sala de aula. O professor Wendell Wesley, do curso técnico de Administração, enfatizou a importância dessa experiência:

“Foi um processo de integração entre as áreas, envolvendo empreendedorismo, administração e segurança do trabalho. Trazer o aluno para a prática incentiva a teoria e conecta o aprendizado com o dia a dia da profissão”, explicou.

Essa percepção também foi compartilhada pela estudante Yasmin Vitória Nascimento dos Santos, de 22 anos, aluna do curso técnico em Administração. Ela relatou como a participação na jornada ampliou sua visão sobre o empreendedorismo:

“Aprendemos muito, principalmente na criação de uma empresa, pensando nos custos, setores como financeiro, marketing, logística… Foi nossa primeira feira de empreendedorismo, e conseguimos fazer um evento bonito, divertido e, principalmente, com muito aprendizado e integrado com os alunos da graduação que desenvolveram diversas pesquisas. Agora temos uma base sólida para quem deseja empreender”, afirmou a estudante, que se forma em agosto.

Reconhecimento do mercado e fortalecimento acadêmico

A qualidade da formação promovida pela Estácio foi elogiada por representantes de conselhos profissionais. Adriano César Resende, conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), ressaltou a competência dos egressos da instituição: “Os alunos formados pela Estácio são profissionais diferenciados, saem preparados para o mercado de trabalho”, destacou.

Para Cristiane Tavares, assessora de Inovação Educacional do Senac Sergipe, eventos como a Jornada PEI são essenciais para cumprir a missão institucional de integrar ensino, pesquisa e extensão:

“Muitas vezes o foco está apenas no ensino, mas existe um tripé fundamental: pesquisa e extensão. A internacionalização também fortalece essa atuação, ampliando a visão de mundo do aluno. Esse tipo de evento abre perspectivas, transforma vidas e impulsiona a formação acadêmica e pessoal”, afirmou.

Produção científica e legado acadêmico

A Jornada PEI também foi marcada pelo estímulo à produção científica. Os 20 melhores trabalhos apresentados serão publicados na revista Journal of Health Connections, ampliando a visibilidade da produção acadêmica regional e incentivando os estudantes a se inserirem no universo da pesquisa.

Além das apresentações, o evento contou com uma feira de inovação, plenárias e palestras, promovendo o intercâmbio de ideias e fortalecendo parcerias entre instituições públicas e privadas de Sergipe e Alagoas.

“A I Jornada PEI é um marco relevante para quem acredita na educação superior como motor de transformação social e desenvolvimento sustentável”, concluiu o reitor da Estácio, Wescley Andrade.

Texto e foto assessoria