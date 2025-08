Estácio promove evento gratuito para interessados em Cursos Técnicos

Nesta quinta-feira, 7 de agosto, a Estácio realizará um evento especial voltado ao público que deseja investir em formação técnica e dar os primeiros passos rumo ao mercado de trabalho. A programação acontece das 8h às 12h, na unidade da instituição localizada na Rua Teixeira de Freitas, nº 10, no bairro Salgado Filho, em Aracaju.

O evento, batizado de TecDay Estácio, é gratuito e reúne experiências práticas, bate-papo com professores, visitas guiadas aos laboratórios, dinâmicas e sorteios de brindes. Os participantes também poderão garantir bolsas exclusivas para os cursos técnicos oferecidos pela instituição.

“Estamos preparando um evento imperdível, dedicado aos cursos técnicos, cheio de experiências incríveis e oportunidades únicas para o futuro profissional dos participantes. Será uma manhã de acolhimento, troca de conhecimento e muita prática”, destaca Caroline Carvalho, gerente Comercial da instituição.

Com o objetivo de aproximar o futuro aluno da realidade dos cursos e da profissão, o evento vai proporcionar momentos de orientação, esclarecimento de dúvidas e vivências práticas.

“Nosso objetivo é mostrar na prática como o aluno será preparado para o mercado de trabalho e como essa formação pode ser o diferencial que ele procura”, reforça Caroline.

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas antecipadamente através do link:[sympla.com.br/evento/tecday-estacio-sergipe/2985887](https://www.sympla.com.br/evento/tecday-estacio-sergipe/2985887)

Texto e foto assessoria