Estácio promove mais uma edição da maior feira virtual de empregos e estágios do Brasil

Um dos maiores eventos de empregabilidade do Brasil está de volta! A 9ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio, que acontecerá de 21 a 23 de outubro, tem expectativa de disponibilizar 1 milhão de oportunidades de trabalho, entre estágios e vagas efetivas, proporcionando gratuitamente o acesso ao mercado de trabalho para estudantes e profissionais em busca de novas chances. Durante 72 horas de programação ininterrupta, a feira promete uma experiência completa de empregabilidade, que une aprendizado, networking e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho — tudo em um formato online, inclusivo e acessível. Os interessados poderão se inscrever por meio do link: go.estacio.br/feiravirtual

“Nesta edição, a cada dia traremos um tema central, especialmente pensado para dialogar com os jovens talentos. Abordaremos as Tendências do Mercado, Carreira & Empreendedorismo e Futuro do Trabalho, para que todos aproveitem os conteúdos de forma estratégica e construam caminhos mais sólidos para o futuro profissional”, afirma Débora Freitas, gerente nacional de Carreiras da Estácio.

Além de contribuir para que milhares de pessoas potencializem suas carreiras e conquistem uma vaga no mercado de trabalho, a programação oferecerá 9 palestras, ações de orientação de carreira, oficinas, workshops, espaços de empreendedores, e oportunidades de contato com profissionais de RH das empresas participantes, além de uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes. Entre as organizações participantes estão: Instituto Yduqs, L’Oreal, Santander, AWS, Ecovias, Adobe, Avanade, CIEE, Nube, Academia do Universitário, Power Up Games, entre outras, que oferecerão vagas desde a modalidade de estágio e trainee até cargos de liderança.

Todo o ambiente virtual, que dispõe de recursos de acessibilidade, permitirá que os participantes acessem a feira de celulares, notebooks ou desktops, a qualquer hora e de qualquer lugar. A feira será organizada por setores, contando com Lobby; Pavilhão de Empresas, com 15 estandes virtuais de diversas organizações; Painéis de Vagas, com diversas oportunidades — presenciais, remotas e híbridas —; Auditório, onde serão realizados eventos e palestras; Você é o Seu Negócio, iniciativa que conectará empreendedores o Soft Game, que vai trabalhar o engajamento dos participantes; além dos espaços Inclui+ e HUB Carreiras. O público também conhecerá as iniciativas do Instituto Yduqs, entre elas o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, que que abrirá vagas para as turmas de 2026 ainda em outubro.

“Buscamos oferecer muito mais do que oportunidades de estágio e emprego, queremos promover o desenvolvimento dos participantes, proporcionando um espaço de aprendizado com informações que vão desde a elaboração de currículos até estratégias para entrevistas e a forma de otimizar perfis no LinkedIn. Esperamos fortalecer as habilidades profissionais e preparar milhares de participantes para os desafios do mercado atual”, complementa Débora.

Além de uma ampla programação, todos os participantes terão acesso ao AWS Treina Brasil, uma parceria com a Amazon Web Services (AWS) que oferece cursos exclusivos e certificados de Nuvem e Inteligência Artificial Generativa (IA) — uma excelente oportunidade para se capacitar em uma das áreas mais promissoras da tecnologia. Já para quem deseja empreender, a Oficina de Empreendedorismo Santander X e Distrito, proporcionará um espaço de criação e provocação, onde os participantes serão desafiados a desenvolver ideias e soluções voltadas para o tema Sustentabilidade. As melhores propostas poderão ser encaminhadas para o programa internacional Santander X Explorer, que conecta talentos e idéias inovadoras a um ecossistema global de aceleração e oportunidades de desenvolvimento.

Novas gerações transformam o mercado de trabalho

O mercado de trabalho está em constante evolução e deve passar por mudanças significativas com a chegada das novas gerações. De acordo com o relatório global da Deloitte, seis em cada dez integrantes da Geração Z acreditam ter poder de motivar mudanças dentro das organizações. No entanto, apenas 6% têm como objetivo alcançar cargos de liderança sênior. A Geração Z se destaca pela busca de empresas que ofereçam aprendizado e desenvolvimento profissional. São jovens participativos, que querem ser ouvidos e desejam contribuir em projetos de impacto social.

Texto e foto assessoria