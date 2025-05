Estácio Sergipe promove IV Semana de Estética e Cosmética com foco em inovações

Com o propósito de fortalecer a formação profissional e acompanhar as tendências mais atuais do setor, o Centro Universitário Estácio de Sergipe realiza nos dias 21 e 22 de maio a IV Semana de Estética e Cosmética. O evento, que já se consolida como uma das principais referências acadêmicas na área em Sergipe, traz como tema central “Avanços Tecnológicos e Atualizações Estéticas”, promovendo uma imersão em conteúdos de ponta, práticas inovadoras e discussões relevantes para o cenário da estética contemporânea.

A abertura oficial ocorre no dia 21 de maio, às 18h30, e contará com palestras de profissionais de destaque, como Larissa Félix, Rubens Dias e Ingridy Isabelle. Os temas abordados vão desde novas abordagens terapêuticas até o impacto da tecnologia na estética clínica e nos cuidados com a pele – reflexo direto da transformação pela qual passa o setor.

Segundo a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Estácio Sergipe, Raphaella Ingrid, a proposta do evento vai além da atualização técnica. “Queremos proporcionar uma experiência completa de aprendizado, estímulo ao networking e, acima de tudo, inspirar nossos alunos e participantes a buscarem a excelência. A estética é uma área em constante evolução, e estar conectado com essas mudanças é essencial para o profissional do futuro”, afirma.

A programação inclui uma série de minicursos práticos, ministrados por especialistas renomadas como Juliany Costa, Jainne Asafe, Daniela Messias, Luana Menezes, Michelle Faro e Darciane Rezende – todas com vasta experiência e atuação de destaque em suas áreas. Os cursos abordarão desde técnicas avançadas até protocolos atualizados, promovendo uma formação prática e alinhada com as exigências do mercado.

Outro ponto alto do evento será a Feira de Dermocosméticos, que acontece no dia 21 de maio a partir das 17h. Empresas do setor apresentarão lançamentos, permitirão a experimentação de produtos e abrirão espaço para parcerias e troca de informações entre profissionais e estudantes.

A IV Semana de Estética e Cosmética é promovida pelo curso de Estética da Estácio em parceria com a LAES – Liga Acadêmica de Estética de Sergipe, e reforça o compromisso institucional com uma formação sólida, ética e antenada com as necessidades da área da saúde e bem-estar.

“Estamos construindo, com muito empenho, um evento que representa não apenas um momento acadêmico, mas um verdadeiro marco para a estética em Sergipe”, conclui Raphaella Ingrid.

Serviço:

*Evento:*IV Semana de Estética e Cosmética da Estácio Sergipe

*Data:*21 e 22 de maio

*Local:*Centro Universitário Estácio de Sergipe – Aracaju/SE

Abertura Oficial:*21/05, às 18h30

*Feira de Dermocosméticos:*21/05, a partir das 17h

*Minicursos:*Durante os dois dias, com especialistas da área

Texto e foto assessoria