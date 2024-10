Estácio Sergipe promove Mês das Crianças com atividades lúdicas

Projeto “Menos Telas e Mais Janelas” oferece brincadeiras, oficinas e bem-estar para crianças entre 2 e 12 anos

Durante o mês de outubro, o Centro Universitário Estácio de Sergipe celebra o Mês das Crianças com uma programação especial. O projeto “Menos Telas e Mais Janelas” reúne uma série de atividades voltadas ao público infantil, com o objetivo de promover o desenvolvimento e bem-estar das crianças de 2 a 12 anos. Filhos de alunos e colaboradores e o público externo poderão participar das diversas ações que aliam diversão e aprendizado.

Uma das principais atrações do projeto é a Brinquedoteca, local em que as atividades estão sendo desenvolvidas até o dia 25 de outubro. Na programação propostas estão contação de histórias, oficinas de artesanato e culinária, musicalização, alfabetização e letramento matemático, além de momentos de cuidado com a saúde e o bem-estar dos pequenos.

A programação inclui também a Oficina de Culinária, marcada para o dia 16 de outubro, das 14h às 17h. A atividade terá como tema a “Alimentação Inclusiva e Aproveitamento Integral dos Alimentos” e ensinará às crianças a importância do consumo consciente e sustentável dos alimentos de maneira divertida.

Já no dia 17 de outubro, o curso de Estética e Cosmética, em parceria com o curso de Pedagogia, oferecerá o SPA Infantil, com sessões de massagem e técnicas de relaxamento adaptadas para crianças de 4 a 12 anos. Serão duas sessões, às 16h e às 18h30, com opções como massagem com conchas, ventosaterapia e bambuterapia, tudo pensado para garantir um momento de bem-estar.

Com esse projeto, a Estácio Sergipe reafirma seu compromisso em proporcionar experiências que vão além do ensino acadêmico, investindo no desenvolvimento integral das crianças e fortalecendo a relação com a cultura local.

As atividades são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Para participar, os interessados podem conferir a programação completa e se inscrever antecipadamente em: https://linktr.ee/pedagogiaestaciosergipe

Serviço

O quê? Projeto “Menos Telas e Mais Janelas: Mês das Crianças”, com atividades lúdicas e educativas na Estácio Sergipe;

Quando? De 2 a 25 de outubro;

Onde? Sede da Estácio Sergipe em Aracaju, localizada na Rua Teixeira de Freitas, 10, Salgado Filho.

Entrada: Gratuita, com inscrição prévia em: https://linktr.ee/pedagogiaestaciosergipe

fonte e foto assessoria