Estádio Francão recebe mais uma vez a visita de engenheiros enviados pelo governo do estado

Uma equipe técnica, formada por engenheiros da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer -SEEL, esteve na manhã desta quarta-feira, 4, visitando mais uma vez as dependências do Estádio Estadual de Futebol Governador Augusto Franco, conhecido como “Francão”, localizado na cidade de Estância.

Este ano, no mês de fevereiro, técnicos da CEHOP – Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas, estiveram visitando o Estádio. De acordo com as informações, essa tarefa dos técnicos da CEHOP, visou a ordem de serviços para a restauração do “Francão”, que o governador Fábio Mitidieri, provavelmente, estaria dando na última semana desse mês. Mas até agora essa ordem não saiu do papel.

Em março deste ano, “a maior praça de esportes do interior de Sergipe”, completou 42 anos de fundação. O “Francão” foi inaugurado no dia 5 de março de 1983, pelo governador da época, Augusto Franco.

Sua inauguração contou com uma sublime solenidade com a presença das maiores autoridades políticas, militares e civis do Estado de Sergipe, entre elas a do então governador do Estado, o General Djenal Tavares de Queirós, do prefeito de Estância e desportista Carlos Magno Costa Garcia.

O Estádio Estadual Augusto Franco mais conhecido como “Francão”, com capacidade para receber aproximadamente 8 mil pessoas, teve o jogo inaugural e amistoso entre os times locais do Santa Cruz e Estanciano, numa partida que terminou com a vitória do “Azulão do Piauitinga”, pelo placar de 1x 0, com gol marcado pelo atacante Edmundo, conhecido por “Negão de Bela”.

Na visita que os técnicos fizeram no dia 4 do corrente, eles apresentaram a planta da reforma, que tudo leva a crer que haverá um povoamento, onde algumas secretarias da prefeitura de Estância, poderão se estabelecer no estádio, com uma parceria firmada entre Governo do Estado e Prefeitura de Estância.

Acompanharam a visita dos técnicos da SEEL, o radialista Magno de Jesus, Fábio Francão, vereadora Larissa Moraes; o administrador do Francão, Renato Gonçalves e representante da Secretaria de Esportes do município.

Portanto, mais uma vez, o governador enviou seus representantes para visitarem o “Francão”, desta vez foram novos técnicos. Resta agora a Estância aguardar a tão sonhada reforma!

Por Magno de Jesus