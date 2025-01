ESTADO DE SERGIPE EXECUTOU MAIS DE 95% DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO: FORAM R$ 57,3 MILHÕES

O estado e 75 municípios de Sergipe executaram 95,2% dos recursos que receberam do Governo Federal via Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. Foram R$ 57,3 milhões, entre R$ 41,82 milhões para o setor audiovisual e R$ 15,48 milhões para outras áreas, como música, dança, pintura, escultura e artes digitais. Um amplo espectro pensado para contemplar toda a diversidade de manifestações culturais e artísticas do país.

No recorte que leva em conta apenas o repasse do Governo Federal para o estado, 97,7% dos recursos transferidos foram executados. Um total de R$ 26,37 milhões para o audiovisual e R$ 9,29 milhões para as outras áreas.

Levando em conta os municípios sergipanos contemplados, o percentual de execução superou 92,7%. A capital, Aracaju, foi a que mais recursos aplicou. A cidade executou R$ 4,45 milhões em projetos audiovisuais e R$ 1,73 milhão em projetos relativos a outras áreas. Nossa Senhora do Socorro, com R$ 1,66 milhão na soma das duas rubricas, Lagarto (R$ 929 mil), São Cristóvão (R$ 830 mil) e Itabaiana (R$ 806 mil) também são destaques municipais.

“A lei é responsável pelo desenvolvimento econômico, social e artístico ao injetar recursos financeiros nos municípios e estados, gerando emprego, renda e dignidade para o nosso povo”, ressalta a ministra da Cultura, Margareth Menezes. “A cultura está diariamente na vida dos brasileiros. Por isso, leis de incentivo, como a Paulo Gustavo, são importantes para contribuir com políticas de fomento cultural, fazendo chegar em todo território nacional, e evidenciar a diversidade da nossa gente e as diferentes formas de se fazer cultura”, completa a ministra.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República