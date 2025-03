Estado de Sergipe passa a ofertar plataforma digital de emprego

O governador Fábio Mitidieri lançou nesta quarta-feira (19) o Go Sergipe, iniciativa que pretende elevar os índices de emprego no estado, modernizando e otimizando o atendimento prestado pela Secretaria do Trabalho, por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

A partir de um ambiente totalmente digitalizado, seguro e gratuito, trabalhadores e empregadores poderão anunciar e recrutar sem a necessidade de deslocamento para um ponto físico de atendimento. Além de otimizar a intermediação, a plataforma será voltada para empreendedores divulgarem seus produtos e serviços, além dos cursos de qualificação profissional disponibilizados pelo Estado.