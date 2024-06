Estado de Sergipe recebe a expedição internacional Jornada ESG

Equipe percorrerá, de carro, 50 mil quilômetros entre a Argentina e os Estados Unidos, mostrando como empresas têm priorizado práticas de sustentabilidade, governança e questões sociais. Em Sergipe, Grupo GA Ambiental foi o único escolhido.

Sergipe foi ponto de parada da ‘Jornada ESG – Desbravando as fronteiras da sustentabilidade’, expedição internacional e interativa que percorrerá, de carro, 18 países, partindo do Ushuaia, na Argentina, e terminando no Alaska, nos Estados Unidos, para desmistificar as práticas empresariais que priorizam a sustentabilidade, as questões sociais e a governança na organização.

Idealizada pelo empreendedor, produtor audiovisual e especialista em estratégias ESG, Marcel Guariglia, a Jornada esteve em Sergipe na última sexta-feira, 31 de maio, conhecendo as práticas e atividades do Grupo GA Ambiental, a maior agência de soluções ambientais inteligentes e de negócios ambientais do país. Em Aracaju, a expedição completou 17 mil quilômetros terrestres percorridos, do total de 50 mil que o projeto pretende desbravar nas Américas, durante 228 dias de viagens.

Os temas abordados com a presidente do Grupo GA, a Dr. em Biotecnologia Industrial, Gabriela Almeida, foram licença ambiental, regulamentações e a maturidade das empresas na implementação da agenda ESG.

Também foram debatidas a educação ambiental associada à inclusão e ao desenvolvimento psicossocial, através da GA Educa e da Brinquedoteca Sustentável; e sobre como gerar emprego, renda e oportunidade de negócios respeitando e interagindo positivamente com o Meio Ambiente, como faz a Terra Nova Eco Business, empresa do Grupo GA.

Locais escolhidos com base em evidências

Em cada local visitado, uma iniciativa é escolhida para fazer parte da Jornada, que segue conectando e explorando diferentes iniciativas sustentáveis, e negócios de impacto. Ao final do projeto, as visitas e entrevistas serão transformadas em documentário. Em Sergipe, o único escolhido pela Jornada foi o Grupo GA Ambiental.

“Realizamos uma curadoria buscando equilíbrio entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, na qual nos baseamos em atividades locais, diferentes modelos de negócios e atuações, impacto e inovação. Mapeamos mais de 300 iniciativas e apresentaremos ao mercado, pelo menos 100 delas”, explica o idealizador do projeto, Marcel Guariglia.

Segundo ele, ao realizar a curadoria de iniciativas e negócios de impacto positivo em Sergipe, a equipe da Jornada chegou ao Grupo GA, que possui sinergia com a proposta da expedição, o que ficou ainda mais evidente após a reunião com Gabriela Almeida, quando houve alinhamento e o início do procedimento de integração do Grupo na expedição.

Para a presidente do GA Ambiental, Gabriela Almeida, o Grupo ter sido escolhido para apresentar todo o portfólio de produtos e serviços que realiza, sempre visando a harmonia entre o ser humano e o Meio Ambiente, é sinal de que a filosofia da instituição está seguindo no caminho certo!

“Há mais de 20 anos venho me dedicando em contribuir para o desenvolvimento de Sergipe de maneira sustentável, com geração de emprego, renda e oportunidades de crescimento, mas tendo como norte o meio ambiente e a preservação dele para um ecossistema equilibrado visando o bem do planeta, e consequentemente, do ser humano. Há mais de 20 anos praticamos ESG, mesmo quando essa definição ainda nem existia”, conta Gabriela Almeida.

Saindo de Sergipe a equipe da expedição, composta por Marcel Calvet Guariglia, diretor de cena e “empreendedor de impacto”; e por Fábio Henrique Carneiro e Lucas Cersosimo, produtores audiovisuais e fotógrafos, seguiu para Maceió (AL), onde gravou a i9Ambiental.

Da capital alagoana, o time seguirá para Glória do Goitá (PE) para gravar o Instituto Alok (Projeto Acreditar), e de lá os destinos serão Recife (PE), Baía Formosa (RN), Betânia do Piauí (PI), Maranhão, Pará, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, último estado brasileiro a ser visitado.

Sobre a Jornada ESG

A Jornada ESG nasceu de um aprofundado estudo sobre os principais desafios da sustentabilidade e tendências globais, realizado por Marcel, que é produtor de conteúdo audiovisual há 22 anos, e há quatro dedica-se à análise do tema da expedição. O roteiro de viagens foi baseado nos pilares de maturidade das organizações e materialidade, associados à entrega, execução e consistência dos projetos das entidades selecionadas.

Desde que foi iniciado, em 18 de março de 2024, em Ushuaia, sul da Argentina, a equipe da Jornada já conheceu os desafios promovidos pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global, derretimento de geleiras e espécies em extinção da Argentina, Chile, Uruguai e algumas cidades brasileiras, a exemplo de Pelotas e Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES), antes de aportar em Aracaju.

Após percorrer 15 mil quilômetros somente no Brasil, a expedição seguirá para a Bolívia, Peru, Equador e Colômbia onde compartilhará iniciativas dedicadas ao desenvolvimento social, preservação da cultura ancestral, povos originários e relações com a preservação ambiental. Também estão inclusos no roteiro: Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, México, Estados Unidos e Canadá.

Mais informações e vídeos sobre a Jornada podem ser obtidos no Instagram @jornadaesg e no site www.jornadaesg.com.br

Por Andréa Moura