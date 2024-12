ESTADO DE SERGIPE SE DESTACA NACIONALMENTE E FORTALECE TURISMO AO SEDIAR BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN

Entre os estados do Nordeste, Sergipe é o primeiro a sediar a Bienal Brasileira de Design, que chega à 14ª edição. Realizada no Centro de Convenções AM Malls – Sergipe, desde a abertura, iniciada no dia 6 de dezembro, a bienal vem recebendo vários acadêmicos e profissionais da área, inclusive, pessoas de diversas regiões do Brasil. O evento, que continua até a próxima sexta-feira, 20, conta com uma programação diversificada, que inclui exposições, palestras, workshops e feiras de negócios.

Tipografia, capas de livros, embalagens, camisetas, produções digitais, joias, entre tantas outras peças que revelam inovações e tendências do design, estão presentes na 14ª Bienal Brasileira de Design, evento captado pela Secretaria Especial da Comunicação (Secom) e que conta com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Desse modo, a gestão estadual reforça o papel de Sergipe no cenário do segmento de design e do turismo, ampliando a visibilidade do estado como um destino estratégico no Nordeste.

São esperados cerca de 10 mil visitantes durante os 15 dias da bienal em Sergipe. Segundo o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, a realização desse evento reforça o potencial do estado como destino cultural e de negócios ao atrair profissionais e visitantes de várias partes do Brasil, proporcionando, também, a integração entre o design e a identidade cultural sergipana. “Essa é uma oportunidade para mostrar o que Sergipe tem a oferecer, desde a criatividade dos nossos talentos, até as belezas naturais, que encantam quem nos visita. Sem dúvida, a Bienal consolida Sergipe como um estado preparado para sediar eventos de grande porte”, considerou.

O responsável pela organização local do evento, Tiago Cavalcanti, reforça a bienal como um espaço de intercâmbio cultural e profissional. Segundo ele, o evento também fortalece Sergipe como um destino estratégico no mapa do design e do turismo no Brasil. “A Bienal Brasileira de Design realizada em Sergipe oportuniza estabelecer uma relação de compreensão, conhecimento e interação com o melhor que há no design. Essa mostra conta com a participação de mais de 80 profissionais, que enviaram 2.500 peças para a exposição, e, destas, um júri fez a seleção que resultou em, aproximadamente, 110 peças selecionadas provenientes de vários estados, produzidas, inclusive, por profissionais que são referência do design no Brasil”, explicou.

O estudante de Design Matheus Andrade, que está trabalhando como monitor da mostra, disse que participar da bienal é uma oportunidade única para aprender com profissionais renomados e explorar novas possibilidades criativas. “É um momento importante, porque estou tendo a oportunidade de conhecer de perto os trabalhos de pessoas que são referências. A gente pode visualizar o que aprendemos em sala de aula. E isso dá uma bagagem de conhecimentos e referências visuais para mim enquanto estudante e futuro profissional”, frisou.

A estudante do curso de Design da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Maria Carolina Chagas Santos, falou que participar da bienal é um momento único. Ela observa que é de grande relevância acontecer em Aracaju, pois impacta positivamente para o turismo ao trazer pessoas de outros estados para conhecer a cidade e os atrativos dela. “Além disso, podemos ter a experiência com outros projetos e designers, através do contato com outros tipos de trabalho na visita guiada. Assim, temos explicações sobre os cartazes e peças, possibilitando não só a visualização dessas coisas, mas, principalmente, a experiência física, do toque. Isso é muito proveitoso”, destacou.

Carolina Chagas fez questão de apontar, também, a exposição que mais lhe chamou a atenção. Para ela, foi a ‘Negras Memórias do Design Brasileiro’, por enaltecer grandes profissionais negros do setor criativo que contribuíram para a construção da história do design nacional. “Ano passado, tive uma matéria sobre Memória da Diáspora Africana, e achei muito interessante, pois é uma coisa que está em nosso cotidiano, a gente não se atenta à origem. Por exemplo, tem muitos lugares que a gente olha e tem uma grade, um portão ou alguma outra coisa com esse mesmo padrão, e nem imaginamos que remete a esse processo criativo”, avaliou.

Também estudante do curso de Design na UFS, Mikael de Andrade Marques já trabalha na área há seis anos, criando ilustrações. Ele celebra a realização da Bienal Brasileira de Design em Aracaju. Para o futuro designer, um evento tão importante acontecer pela primeira vez em Sergipe merece ser prestigiado, pois agrega conhecimento para os estudantes. E o que lhe chamou mais atenção foi a diversidade de projetos e a estrutura do evento, que considerou muito organizado.

“Além de conhecer artistas, esse evento é bastante agregador, pois pude conhecer de perto as obras e, principalmente, participar da visita guiada, aprendendo um pouco mais sobre o processo criativo”, disse. Mikael Marques comentou, também, que, no dia da abertura da bienal, grande parte do público era de outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Com isso, a realização do evento foi mais uma forma de agregar Sergipe, que já é um polo turístico.

Foto: Mariana Ferreira/AM Malls