Estados do Nordeste dialogam sobre a minimização de possíveis impactos do fenômeno El Niño na região

O debate teve início durante a instalação da Sala de Crise da Região Nordeste

A fim de dialogar acerca do fenômeno El Niño e o seu impacto no regime de chuvas, vazões e temperaturas no Nordeste, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac), por meio da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas, participou nesta quinta-feira, 14, da 1ª Reunião da Sala de Crise da Região Nordeste, promovida pela Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA). Com representantes dos nove estados, a reunião técnica está entre as medidas adotadas no Plano de Contingência elaborado pela ANA.

Em junho de 2023, o El Niño se instalou no Pacifico tropical com expectativa de intensificação nos próximos meses. Esse fenômeno é caracterizado pelo aumento da temperatura das águas do Pacifico acima de 0,5°C da média histórica. De acordo com a ANA, há uma correlação entre a ocorrência do fenômeno das secas do Nordeste do Brasil e os fenômenos do El Niño.

Em Sergipe, a Semac, sob o respaldo técnico dos meteorologistas Overland Amaral e Wanda Tathyana de Castro, tem atuado efetivamente no monitoramento do fenômeno, contribuindo para fortalecer a cooperação entre os estados. “Foi uma oportunidade para dialogarmos sobre a expectativa de intensificação do fenômeno climático El Niño nos próximos meses. Mensalmente ocorrerão reuniões com a cooperação dos membros de todas as Salas de Situações da Região Nordeste, visto que é de extrema importância a união entre os Estados para o enfrentamento dos desafios climáticos”, pontuou Wanda.

A sala de crise, instalada durante a reunião on-line, consiste em um ambiente de articulação e de alinhamento de informações para subsidiar a adoção de medidas relativas à gestão dos sistemas hídricos ou preparação, prevenção e mitigação de impactos de eventos críticos de qualquer natureza. Assim, a Sala de Crise da Região Nordeste tem como objetivo identificar e promover medidas voltadas à minimização dos eventuais impactos ocasionados por eventos hidrológicos críticos que podem comprometer a segurança hídrica ou o atendimento dos usos múltiplos da água.

Confira a reunião: https://bit.ly/3JZB2xz

ASN – Foto: Ascom/Semac