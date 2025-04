Estágio: Aberto prazo para Instituições de Ensino firmarem convênio com o MPF

O Ministério Público Federal em Sergipe convoca as Instituições de Ensino Superior para celebrar convênio de estágio. Até o dia 16 de abril, as instituições poderão firmar acordo com o MPF/SE, para que seus estudantes possam participar do programa de estágio do órgão.

As instituições interessadas devem enviar, por meio do Protocolo Eletrônico do MPF (www.protocolo.mpf.mp.br), com o assunto “Convênio Seleção de Estagiários 2025” as seguintes informações e os seguintes documentos:

I – Razão Social e CNPJ;

II – Nome e cargo do representante legal, com cópia da Identidade e CPF;

III- Contrato Social atualizado;

IV – Comprovante de credenciamento pelo Ministério da Educação; e

V – Endereço completo.

Para informações, os interessados poderão entrar em contato com o Setor de Estágio por meio do e-mail: prse-sest@mpf.mp.br.

Íntegra do convite está disponível aqui

Fonte MPF/SE