Estágio: MPF/SE divulga resultado preliminar e convoca candidatos negros

As entrevistas ocorrerão no dia 1° de junho, de forma presencial

O resultado final preliminar da seleção de estagiários, após análise de recursos contra a prova subjetiva, está disponível no site da Procuradoria da República em Sergipe, na seção de Estágio. Foram aprovados 41 estudantes dos cursos de graduação em Administração, Direito, Jornalismo e Secretariado Executivo.

O resultado preliminar para Técnico em Edificações e Técnico em Informática havia sido divulgado em 15 de maio. Dezesseis estudantes dos cursos técnicos foram aprovados.

Segundo o cronograma da seleção, o próximo passo é o processo de heteroidentificação, que consiste na entrevista presencial de candidatos que se declararam negros, pretos ou pardos no ato da inscrição no certame.

Convocação – O Edital n. 10/2023, de 29 de maio de 2023 convoca os 11 candidatos aprovados que se autodeclaram negros, pretos ou pardos a comparecem à sede do MPF/SE para entrevista presencial no dia 1° de junho, em horário estabelecido no documento. Os candidatos são estudantes dos cursos de graduação de Administração, Direito e técnicos em Edificações e em Informática.

Os alunos devem comparecer munidos de documento de identidade oficial com foto, para fins de identificação. Durante o processo de heteroidentificação, será vedado o uso de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, óculos, maquiagem, ou de artifícios tecnológicos que impeçam, dificultem ou alterem a observação e o registro de suas características fenotípicas. Inclusive, a Comissão poderá solicitar a retirada de acessórios que porventura estejam dificultando a heteroidentificação.