Estância fortalece agricultura familiar com distribuição de sementes

Prefeitura investe na produção rural com milho, feijão e amendoim

A Prefeitura de Estância, por meio da Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura, está finalizando a licitação para aquisição de sementes de milho, feijão e amendoim. A iniciativa visa apoiar os pequenos produtores rurais, garantindo o plantio dentro do período ideal para a colheita.

Segundo o secretário da pasta, Cristóvão Freire, a expectativa é que as sementes sejam entregues dentro do prazo adequado. “Esperamos que tudo ocorra em tempo hábil para que possamos atender aos nossos produtores sem atrasos”, destacou.

A distribuição de sementes é uma tradição no município há décadas e, sob a gestão do prefeito André Graça, continua sendo prioridade. Ex-secretário da Agricultura entre 2008 e 2012, o prefeito reforça o compromisso com a agricultura familiar. “A partir de segunda-feira, estaremos com os tratores na zona rural preparando o solo para o plantio. Essa ação fortalece a produção local e impulsiona a economia dos agricultores”, afirmou Cristóvão Freire.

Além da distribuição de sementes, a prefeitura segue investindo no suporte técnico e logístico para os produtores, garantindo melhores condições para o desenvolvimento da agricultura no município.

Jornalista: Genílson Máximo

Blog: Parabólica News

Em 15 de março de 2025.