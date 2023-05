Estância promove corrida Cidade Jardim pelos seus 175 anos

Na tarde deste sábado (06/05), ocorreu a Corrida Cidade Jardim 2023, que fez parte da programação de eventos e atividades comemorativas em alusão aos 175 anos de Estância.

A atividade, promovida pela Prefeitura, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT e da Secretaria Municipal da Juventude e Desporto, contou com duas modalidades: 5 e 10 km; e teve a participação de cerca de 700 (setecentos) atletas, originários do município, de todo o estado de Sergipe e até mesmo de outros estados da federação.

A corrida teve como ponto de partida e chegada a sede da agência do Banco do Brasil na praça Orlando Gomes (Jardim Velho) e percorreu as avenidas Tenente Eloi, Raimundo Silveira Souza e Jadiel Lopes, com retorno no posto Pioneiro, na zona norte da cidade.

A inscrição para o evento foi gratuita e encerrou rapidamente após a publicação do regulamento. Os atletas inscritos oficialmente receberam um kit com camiseta do evento, alfinetes de fixação, chip, número de identificação e ticket lanche.

Todos os participantes também receberam medalhas de participação, e os 5 (cinco) primeiros colocados nas modalidades 5 e 10 km, categorias masculino e feminino, dividiram a premiação em dinheiro no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) + troféu.

Para o secretário municipal da Juventude e Desporto, Breno Vitor, “o evento foi um sucesso, não só pela enorme adesão do público, mas também porque promove a interação social entre os participantes e reforça o incentivo da prática de atividade física, que tem sido o objetivo de todas as ações da nossa pasta”.

O prefeito Gilson Andrade também comentou sobre o evento: “estou muito feliz, Estância completou 175 anos com a inauguração de grandes obras, homenagens merecidas a ícones de nossa terra, pessoas que lutam pelo nosso município, e também com eventos e atividades como essa, que mobilizam a população em geral e que engrandecem e divulgam ainda mais nossa cidade”.

