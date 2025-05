Estão abertas inscrições para o concurso público da Fundação Renascer

Estão abertas, a partir desta terça-feira, 6, as inscrições para o concurso público da Fundação Renascer. Realizada pelo Governo de Sergipe, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Administração (Sead), a seleção é executada pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) e visa o provimento de 32 vagas e a formação de cadastro reserva.

Os interessados em participar do certame devem solicitar a inscrição até as 23h59 do próximo dia 9 de junho, no site do Idcap (https://www.idcap.org.br/). São 25 vagas para o cargo de agente socioeducativo e outras sete para o cargo de orientador social, distribuídas entre as áreas de serviço social (duas), pedagogia (duas) e psicologia (três). Do total de vagas disponíveis, 20% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e 10% para afrodescentes.

Para o cargo de agente socioeducativo, que tem vencimento inicial de R$ 2.582,83, a escolaridade exigida é o Ensino Médio completo. E, para o cargo de orientador social, cujo vencimento inicial é de R$ 3.308,76, exige-se graduação de nível superior na respectiva área. As provas objetivas e discursivas, que constituem a primeira da seleção, serão aplicadas no dia 13 de julho. Todos os detalhes sobre o concurso estão dispostos no edital de abertura, disponível, tanto no site da Sead quanto do Idcap.

Vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), a Fundação Renascer é a entidade responsável pela execução da Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social. Conforme explica a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, ante a relevância do serviço prestado pela Renascer, o Governo de Sergipe busca, com este concurso, reforçar o quadro de profissionais da entidade para garantir melhor atendimento e suporte aos socioeducandos.

“A área da socioeducação é extremamente importante, pois cuida de adolescentes em situação de vulnerabilidade ou em aplicação de medidas socioeducativas. Por isso, temos a satisfação de realizar mais este concurso, o qual está em conformidade com a Lei estadual nº 9.001, de 2022, que consolidou as carreiras do Sistema Socioeducativo e criou novos cargos para atender à demanda atual”, explica.

A secretária destaca, ainda, que este concurso da Renascer representa mais um importante passo do Governo de Sergipe no processo de reestruturação do quadro de pessoal do Estado. Lucivanda ressalta, também, que, de forma planejada e com responsabilidade fiscal, a gestão estadual tem assegurado mais agilidade e qualidade na oferta de serviços públicos, a partir da admissão de novos servidores concursados.

No momento, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias, como Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública. “Estamos realizando o primeiro concurso público da história da Secretaria da Assistência Social, Inclusão e Cidadania. Está andamento, também, o concurso da Polícia Militar, que visa à contratação de 355 novos soldados e oficiais, e o maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos, que selecionará profissionais para o preenchimento de 878 vagas em 14 cargos de níveis médio e superior do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde”, detalha a secretária da Administração.

Lucivanda pontua que, além destes certames, a gestão estadual está realizando concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e avança na preparação de outros importantes concursos, como o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional, o de auditor fiscal tributário, e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Foto: Thiago Santos