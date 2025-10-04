ESTREIA DA VILA DA CRIANÇA 2025 É MARCADA POR ALEGRIA E APROVAÇÃO DO PÚBLICO, NA ORLA DA ATALAIA, EM ARACAJU

A diversão e a alegria tomaram conta de sergipanos e turistas de todas as idades com a abertura da Vila da Criança 2025, nesta sexta-feira, 3. Realizado pelo Governo do Estado, o evento acontece diariamente na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, até o dia 26 de outubro. Gratuita e com programação para toda a família, a iniciativa reforça o compromisso da gestão estadual com políticas para a infância e o desenvolvimento integral das crianças.

O espaço possui uma ampla diversidade de atrações artísticas, recreativas e lúdicas. Os visitantes do evento podem aproveitar cinema, teatro, arena gamer, espaço recreativo, parque de diversões, roda-gigante, brinquedos acessíveis, casas temáticas, minicidade e, até 19 de outubro, o ônibus da AquaNave – realidade virtual educativa. Além disso, no dia 12 de outubro, será realizado um bloquinho festivo na Orla da Atalaia em comemoração ao Dia das Crianças.

A estreia da Vila encantou quem passou pela Praça de Eventos, como o pequeno Davi Valverde, 11 anos. Ele é de Camaçari, na Bahia, e visita Sergipe acompanhado dos pais e da família. Segundo Davi, a Vila é o seu local preferido da capital. “Acho muito legal. Já vim algumas vezes para Aracaju, mas, aqui, é o melhor lugar da vida. Fui no lugar do óculos de realidade virtual e, ainda, na arena gamer. Vou me divertir ainda mais”, conta.

Durante o evento, personagens vivos de filmes, séries animadas e games também fizeram a alegria do público infantil. Essa foi uma das atrações que mais chamaram a atenção da pequena Lorena Ferraz, 6, que visitou a Vila ao lado da mãe, a policial militar Layane Ferraz. “Gostei muito de tirar foto com ‘As Meninas Superpoderosas’ e de pintar. Ainda quero brincar muito aqui. Está muito legal”, revela.

Junto dos pais e da irmã de 16 anos, Téo Vasconcelos, 5, afirma querer ir a todas as áreas do espaço na Praça de Eventos. Para ele, um dia não será o suficiente para se divertir na Vila e já planeja visitar mais o espaço para aproveitar tudo. “Gostei dos brinquedos infláveis e de fazer pintura. Vou voltar outros dias, também”, programa Téo.

A iniciativa encanta não apenas crianças como Davi, Lorena e Téo. Os adultos que visitam a Vila afirmam que o espaço provoca nostalgia e os faz voltar no tempo. É o caso da assistente social Karine Almeida, de Poço Verde, município do centro sul sergipano. Ela viajou a Aracaju só para conferir o evento com o filho Arthur Rocha, 4, e a família. “Vim em 2024, mas a edição deste ano está ainda mais bonita. E a gente sempre se encanta com um espaço tão bonito e acolhedor”, avalia.

Acessibilidade

Uma das marcas da Vila da Criança é a estrutura acessível, acolhedora e inclusiva. No espaço do evento, os visitantes têm acesso a sala multissensorial, fraldário e sala de amamentação. Ainda, os monitores que atuam no espaço multissensorial foram treinados para trabalhar com crianças neurodivergentes, assegurando atenção e cuidado especializados. Tudo isso contribui para garantir que pais e responsáveis se sintam seguros para participar da Vila com os filhos e a família.

Mãe de duas crianças neuroatípicas, a autônoma Cláudia Lourenço destaca que os serviços de acessibilidade são fundamentais para que ela se sinta tranquila ao participar do evento com seus filhos pequenos. “É importante você chegar em um lugar e as crianças se sintam acolhidas. A gente, que é pai, fica muito feliz com toda essa estrutura do evento”, conta ela, que também estava na Vila acompanhada do marido Wellington Jesus dos Santos.

Além da acessibilidade, o evento também preza pela segurança, com presença ampla de equipes da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), bombeiros e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Realização

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese.

Foto: Igor Matias