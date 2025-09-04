Estreias da semana movimentam a programação do Cine Walmir Almeida, em Aracaju

O Cinema Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju, unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), exibe, entre os dias 4 e 8 de setembro, títulos nacionais e internacionais.

A programação traz como destaques os filmes “O Retorno”, dirigido por Uberto Pasolini; “3 Obás de Xangô”, documentário de Sérgio Machado que retrata a força transformadora da amizade entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé; e “A Praia do Fim do Mundo”, longa de Petrus Cariry.

O cinema funciona de segunda a quinta-feira, com ingressos disponíveis diretamente na bilheteria. A programação completa é divulgada semanalmente nos canais oficiais da Funcaju, da Prefeitura de Aracaju e do próprio cinema.

Sinopse dos Destaques:

O Retorno

Anos após a Guerra de Tróia, Odisseu retorna a Ítaca, abatido, irreconhecível e não mais o poderoso guerreiro de outrora. Sua amada esposa, Penélope, é prisioneira em sua própria casa, cercada por pretendentes que disputam o trono.

3 Obás de Xangô

O filme retrata a amizade incondicional entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, os maiores responsáveis pela criação de um imaginário de baianidade que persiste até hoje. Os três defendiam que a força de suas obras residia em documentar o que viam nas ruas: a resiliência do povo do candomblé, o poder das mulheres, a onipresença do mar. Os livros de Jorge, as canções de Caymmi e as pinturas e esculturas de Carybé consolidaram um modo de estar no mundo dos baianos e influenciaram as gerações de artistas que vieram depois.

A Praia do Fim do Mundo

Em ‘A Praia do Fim do Mundo’, mãe e filha se veem presas num dilema que as faz avaliar suas vidas e memórias. Uma ambientalista chamada Alice vive com sua mãe doente Helena numa casa de frente para o mar em Ciarema. O avanço das águas, porém, constantemente e aos poucos destrói a residência da dupla, o que já motivou a partida de outras famílias da região. Alice quer ir embora e se mudar para outro lugar, já Helena quer ficar na cidade e permanecer próxima ao mar. As duas precisam chegar a um consenso juntas e decidir um destino em comum

Programação Completa:

Quinta-feira (04/09)

14h – Festival Cine Massapê 1 Minuto

16h50 – O Retorno

19h15 – O Último Azul

Sexta-feira (05/09)

14h – Festival Cine Massapê

17h – A Praia do Fim do Mundo

18h15 – Obás de Xangô

Sábado (06/09)

11h – O Último Azul

14h – Obás de Xangô

16h – O Retorno

18h14 – A Praia do Fim do Mundo

Domingo (07/09)

14h15 – Obás de Xangô

16h – O Último Azul

18h – O Retorno

Segunda-feira (08/09)

14h15 – O Retorno

16h30 – O Último Azul

18h15 – A Marvada Carne

Ascom AAN