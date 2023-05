Estudante de Biomedicina é aprovada em estágio na Anvisa

A estudante Ana Luzia dos Santos Silva, faz parte do grupo de alunos da Unit que passaram no processo seletivo para estagiar na ANVISA

A estudante de Biomedicina da Universidade Tiradentes (Unit), Ana Luzia dos Santos Silva, foi aprovada em 5º lugar no no processo seletivo para estagiar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ela concorreu a vaga com estudantes de todo o Brasil. Ela integra o grupo de estudantes que se destacaram na seleção do órgão fiscal.

Ela conta que a vaga foi bastante concorrida e teve que disputar com estudantes de todo o Brasil. “No perfil que escolhi, concorri com estudantes dos cursos de Farmácia e Ciências Biológicas. Acabei passando na quinta colocação. Foi um resultado positivo e me garantiu estar entre os selecionados para estagiar na Anvisa”, comenta.

O corpo docente da Unit teve um papel muito importante, influenciando Ana Luiza a participar do processo seletivo. “Fiquei sabendo do edital através da professora Ana Paula Prata. Ela me enviou um post e disse que se lembrou de mim e me incentivou a minha inscrição. Fiz, mas não estava muito confiante devido a alta concorrência. Todo o processo foi bastante tranquilo. Foi uma análise curricular, onde era eliminatória e classificatória, e, em seguida, respondemos a uma prova com conhecimento específico. Assim que saiu a primeira lista provisória vibrei! Algumas semanas depois, saiu a lista final e não me aguentei de alegria. Agora estou aguardando a convocação para iniciar o estágio”, explica.

Segundo a estudante, Unit contribuiu e contribui diariamente para que ela tome decisões que irão impactar seu futuro profissional. “O incentivo dos professores, a preocupação deles em fazer com que os alunos entendam e aprendam os conteúdos são essenciais durante a graduação. A Unit é rica em oportunidades, não só aqui no Brasil, como no exterior. Faço parte do Centro Acadêmico de Biomedicina (CABIOMED), na qual sou diretora de Extensão e Eventos, faço parte das Ligas Acadêmicas de Hematologia, de Patologia e Histotecnologia, e de biologia molecular. Estou sempre procurando estar envolvida com as atividades extracurriculares para agregar conhecimento”, destaca.

Ana está cursando o sexto período de Biomedicina. Mesmo com tantas atribuições, ela garante que está pronta para essa nova jornada. “O estágio ainda não iniciou, então tenho tempo para reorganizar minha rotina porque trabalho o dia inteiro e à noite vou pra Universidade. É corrido, porém irei realizar meu sonho ao concluir a graduação. Após me formar no curso de Biomedicina pretendo continuar estudando, fazer mestrado, doutorado e fazer pesquisas, e quem sabe descobrir a cura de neoplasias hematológicas, que é uma área que já venho estudando”, conclui.

Asscom Unit