Estudante sergipana é destaque internacional em concurso de redação

Durante cerimônia realizada nesta manhã em Brasília (DF), a estudante Beatriz Kfouri Azevedo, do 1º ano do Ensino Médio da Maple Bear Aracaju – Unidade 13 de Julho, recebeu das mãos do presidente dos Correios Emmanoel Schmidt Rondon, o prêmio de primeiro lugar nacional na 54ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas. Além da vitória no Brasil, Beatriz foi uma das 5 pessoas no mundo a receber menção honrosa entre mais de 1,6 milhão de cartas enviadas por estudantes de 65 países.

O tema proposto pela União Postal Universal desafiou os participantes a escreverem como se fossem o próprio oceano, explicando por que ele deve ser cuidado e como isso pode ser feito. Beatriz abraçou a proposta com sensibilidade e criatividade: “Quando vi o tema, a primeira reação que eu tive foi: eu tenho que fazer as pessoas pensarem. Eu me senti realmente dando um personagem pro oceano. Eu criei uma personalidade.”

A carta foi orientada pela professora Cainã Vilanova, que celebra sua primeira vitória nacional com uma aluna, após já ter guiado 6 vencedores estaduais. Para ela, o concurso é uma oportunidade de unir expressão criativa e consciência social: “Quando a gente tem a proposta dos Correios, além da possibilidade do aluno ser criativo, ele precisa se posicionar, defender ideias e deixar um recado para a humanidade”, defendeu.

A conquista de Beatriz representa não apenas um feito pessoal, mas também uma vitória para Sergipe, que foi representado com excelência entre as federações do país. O Nordeste também teve destaque: o 2º lugar ficou com Ana Luíza, de Dom Pedro (MA), e o 3º com Sâmia Gabriele, de Parnaíba (PI).

André Freitas, diretor da Maple Bear 13 de Julho, destacou o impacto da conquista no ambiente escolar: “São muitas e muitas redações, o Brasil é muito grande e quando você consegue tirar o primeiro lugar nacional, é uma felicidade imensa. Toda a escola, vendo o resultado de Beatriz, gera um círculo virtuoso: os alunos dizem ‘poxa, se Beatriz conseguiu, por que eu não posso conseguir?'”

A vitória de Beatriz Kfouri é um marco para a educação sergipana e um exemplo inspirador de como a escrita pode ser uma poderosa ferramenta de expressão, consciência ambiental e transformação social.

Texto e foto assessoria