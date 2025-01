Estudante sergipana é selecionada para o Parlamento Juvenil do Mercosul 2025

A estudante Júlia Vitória Cardoso Santana, do Centro de Excelência Governador Djenal Tavares Queiroz, localizado em Aracaju, foi selecionada para o Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) 2025, um dos programas do Setor Educacional do Mercosul (SEM). A estudante terá a oportunidade de representar Sergipe no evento internacional, que acontecerá entre os dias 11, 12 e 13 de agosto, no Brasil, reunindo jovens dos países membros e associados do bloco.

O PJM tem como objetivo incentivar o protagonismo juvenil, proporcionando aos estudantes um espaço de encontro e diálogo onde possam ampliar seus conhecimentos sobre o funcionamento do bloco, as instituições democráticas, as instâncias e como dialogar e buscar consenso para a solução de problemas comuns. O tema da edição deste ano será ‘A integração regional e as mudanças climáticas’.

O programa oferece aos participantes a possibilidade de aprender sobre processos democráticos e debater temáticas relevantes. Além disso, os jovens desenvolvem habilidades de reflexão crítica, liderança e comunicação, enquanto participam de debates que refletem as necessidades de suas comunidades.

Júlia Vitória será a representante de Sergipe no evento e destacou sua empolgação com a oportunidade. “Eu sempre fiquei bem positiva desde o envio da minha proposta de projeto, mas fui pega de surpresa quando abri o e-mail de que tinha sido aceita para a etapa nacional do Jovem Parlamentar do Mercosul. Eu confesso que saí pulando pela casa de alegria e estou muito agradecida por participar de uma oportunidade dessas. Agora estou concentrada na construção da minha campanha para que eu possa seguir como uma Jovem Parlamentar e fazer a diferença na minha escola para todos os jovens do Mercosul”, afirmou a estudante.

“Não foi fácil. Eu me joguei nessa aventura faltando pouco tempo para acabar o prazo, questão de poucos dias. Mas eu não teria conseguido sem minha professora orientadora, Karine Melo, meu coordenador, minha mãe e toda a equipe pedagógica, que me incentivaram e se dispuseram a me ajudar desde o início durante todo o processo. Nunca desisti e usei todos os meus horários livres para fazer isso acontecer. Nós nos esforçamos muito para isso”, complementou a estudante.

A mãe de Júlia, Marglan Santana, celebrou a alegria com a seleção da sua filha para o programa. “Sempre converso muito com minha filha sobre tudo, e o quanto é importante estudar e buscar contribuir de forma positiva com a sociedade, sempre respeitando suas opiniões e desejos, mas sempre orientando e incentivando. Sinto-me muito feliz por estar conseguindo desenvolver meu papel de mãe e direcioná-la da forma correta; e ela está tendo a oportunidade de ver os resultados, se motivar cada vez mais e entender que fazer a coisa certa é o caminho”, disse.

O Parlamento Juvenil do Mercosul é voltado para estudantes matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio em escolas públicas estaduais, municipais ou distritais e que tenham nascido entre 2007 e 2011. O programa foca no fortalecimento do protagonismo juvenil e na formulação de propostas que abordem temas de relevância para a juventude, com ênfase no desenvolvimento sustentável e na integração regional.

O gestor do Centro de Excelência Governador Djenal Tavares Queiroz, César Henrique, destacou a importância do programa para o desenvolvimento dos jovens e como a escola se sente ao ter uma aluna representando Sergipe no evento. “O envolvimento de Júlia nesse programa é um testemunho do seu potencial e da sua disposição para fazer a diferença. Estamos entusiasmados com a participação dela no programa e, sobretudo, com a forma como essa experiência poderá contribuir para a representação da nossa comunidade escolar e inspirar outros jovens talentos com seu exemplo”, declarou o gestor.

Parlamento Juvenil do Mercosul

Criado pelo Setor Educacional do Mercosul (SEM), o Parlamento Juvenil do Mercosul é uma iniciativa que promove a integração regional por meio do protagonismo juvenil. Desde sua criação, o programa incentiva estudantes de redes públicas dos países membros e associados do bloco a debaterem temas como direitos humanos, meio ambiente, inclusão, diversidade e educação, sempre buscando soluções consensuais e sustentáveis. A edição de 2025 reforça o papel do programa como espaço de aprendizado e construção de propostas que refletem as necessidades e as aspirações dos jovens da América Latina.

