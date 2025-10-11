Estudante sergipana recebe premio nacional do Concurso de Redacao de Cartas

A sergipana Beatriz Kfouri leu a sua carta, vencedora, carregada de poesia e inspiração às novas gerações

Para celebrar o Dia Mundial dos Correios, comemorado nessa quinta-feira (9), os Correios ressaltaram o papel da empresa como elo essencial de inclusão social, desenvolvimento e inovação, com destaque para a premiação do 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas. A estudante sergipana Beatriz Kfouri Azevedo, de 16 anos, recebeu troféu e certificado, após vencer a etapa nacional do certame, em cerimônia realizada em Brasília (DF). O evento foi transmitido no canal dos Correios no YouTube e acompanhado pelos alunos escola Maple Bear Aracaju, onde Beatriz cursa o 1º ano do Ensino Médio.

O tema do concurso deste ano, proposto pela União Postal Universal (UPU), foi “Imagine que você é o oceano. Escreva uma carta a alguém para explicar-lhe por que ele deveria cuidar de você e como deveria fazê-lo.” A edição teve 3.881 cartas inscritas, enviadas por 1.918 escolas de todo o país.

Acompanhada da família, Beatriz fez a leitura da carta vencedora no evento. No texto, direcionado a Boyan Slat, ambientalista holandês que desenvolveu um sistema passivo de limpeza oceânica baseado em barreiras flutuantes, a estudante deu voz ao oceano, que pediu atenção e cuidado à humanidade: “Urge, então, que despertemos, que abracemos a promessa da preservação, antes que o que resta de mim se perca nas ondas do tempo”, escreveu a estudante.

A jovem, que também ama história e filosofia, contou que se sentiu desafiada e inspirada pelo tema. “Sempre gostei de escrever histórias. Quando eu era criança, inclusive, fazia livrinhos ilustrados, que estão guardados até hoje”, relatou em entrevista aos Correios.

Após a leitura da carta vencedora, Beatriz recebeu troféu e certificado das mãos do presidente dos Correios, Emmanoel Rondon. O gestor destacou a importância dos Correios do Brasil para o país e para o mundo, ressaltando seu papel único de conectar pessoas e comunidades. “Representamos a perfeita união entre tradição e modernidade, como uma instituição centenária que se reinventa constantemente para atender às demandas de um país de dimensões continentais”, afirmou.

Representantes da escola Maple Bear Aracaju, o coordenador pedagógico Aldenes Costa Rodrigues e professora Cainã Vilanova também receberam troféu e certificado.

No canal dos Correios no YouTube é possível conferir o vídeo especial que conta a história da jovem Beariz Kfouri.

Premiação – Na etapa nacional, alunas da região Nordeste dominaram a premiação. Além da sergipana Beatriz, as estudantes Ana Luíza Costa Silva, da Associação Educacional Professora Noronha, em Dom Pedro (MA); e Sâmia Gabriele Freitas Costa, do Centro Educacional Contexto, em Parnaíba (PI), conquistaram o segundo e o terceiro lugares, respectivamente. Na etapa internacional, a carta de Beatriz foi uma das cinco a receber menção honrosa. A estudante Reyyan Demiriz, da Turquia, foi a grande vencedora. A medalha de prata foi concedida a Phạm Đoàn Minh Khuê, do Vietnã; seguida por Kanlanfe Ingrid Ouali, de 13 anos, de Burkina Faso.

Promovido anualmente pela UPU, sediada em Berna, na Suíça, o Concurso Internacional de Redação de Cartas tem o objetivo de estimular a escrita e a expressão criativa entre jovens de todo o mundo, além de promover valores universais de solidariedade, paz e cidadania. No Brasil, o concurso é operacionalizado pelos Correios e ocorre em três fases: escolar, estadual e nacional. A carta vencedora nacional segue para a etapa internacional, conduzida pela UPU.

Ao todo, a 54ª edição do Concurso recebeu mais de 1 milhão de cartas de jovens de 65 países. A premiação internacional ocorreu durante a cerimônia de encerramento do 28º Congresso Postal Universal, em setembro de 2025, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O Brasil é o segundo país mais premiado na história da competição, com três medalhas de ouro (1972, 1988 e 2006), duas de prata (1978 e 1980), duas de bronze (1992 e 2015) e seis menções honrosas conquistadas ao longo das últimas décadas.

Transformação do setor postal – O Dia Mundial dos Correios é comemorado em 9 de outubro, data de fundação da União Postal Universal (UPU), que completa 151 anos este ano. Em carta aberta lida durante a solenidade, o diretor-geral da UPU, Masahiko Metoki, destacou o papel transformador do setor postal diante das mudanças do mundo contemporâneo.

“Neste Dia Mundial dos Correios de 2025, celebramos não apenas o papel vital dos Correios na vida diária das pessoas, mas também sua capacidade de adaptação e inovação diante de um mundo em rápida transformação”, afirmou Metoki. “O setor postal, com sua rede universal e inclusiva, continua sendo um pilar essencial para a conectividade social e econômica, garantindo que ninguém seja deixado para trás”, completou..

