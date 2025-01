Estudantes da rede estadual classificados para Parlamento Juvenil

Cinco estudantes da rede pública estadual de Sergipe tiveram seus projetos classificados para participar da etapa nacional do Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) 2025, um programa que incentiva o protagonismo juvenil por meio de debates sobre integração regional e mudanças climáticas. A seleção foi baseada na defesa de proposições relacionadas a temas como direitos humanos, inclusão educativa, diversidade e participação cidadã. O resultado oficial será divulgado no dia 7 de março de 2025. Após a divulgação do resultado oficial, três estudantes participarão da etapa nacional, que será composta por 81 jovens de todas as unidades federativas e depois irão para o encontro internacional, que irá ocorrer em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 11, 12 e 13 de agosto deste ano.

Os projetos dos estudantes sergipanos foram avaliados com base em seis eixos temáticos: inclusão educativa, participação cidadã, direitos humanos, etnia e gênero, integração regional e trabalho. O tema desta edição foi ‘A integração regional e as mudanças climáticas’, visando a promoção de reflexões e buscando soluções para questões globais.

Os estudantes sergipanos selecionados são: Adryam Daniel, do Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, em São Cristóvão; Eloize Barreto, do Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo, em Ilha das Flores; Júlia Vitória, do Centro de Excelência Governador Djenal Tavares Queiroz, em Aracaju; Luiz Eduardo, do Colégio Estadual Tobias Barreto, em Aracaju; e Thawã Raell, do Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro, em Porto da Folha.

Os jovens atuarão como parlamentares por dois anos, ouvindo outros estudantes e abrindo espaço para discussões sobre a realidade das escolas e comunidades em que vivem. Durante esse período, os participantes terão a oportunidade de propor ações que promovam valores relacionados ao meio ambiente, além do respeito à democracia, aos direitos humanos, à consciência social e à cultura de paz.

Estudante do Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo, Eloize Barreto destacou o que espera aprender e vivenciar durante o período do PJM. “Eu anseio poder fortalecer a minha identidade como jovem cidadã e estar consciente dos problemas que ocorrem não apenas no Brasil atual, mas em todo o mundo. Desenvolver habilidades e novas competências é extremamente crucial para minha formação profissional e acadêmica”, destacou.

O estudante Adryam Daniel, do Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, explicou sua motivação para participar do programa. “Ao conhecer o Parlamento Jovem Mercosul, meu interesse pela política aumentou. A oportunidade de entender melhor seu funcionamento, conhecer diferentes culturas e debater temas importantes para os países membros é extremamente atraente. Isso impactará positivamente meu desenvolvimento pessoal e acadêmico, melhorando meu pensamento crítico, argumentação e compreensão de problemas globais. Compartilhar ideias e aprender com jovens de diferentes contextos me motiva, pois acredito no poder do diálogo e da cooperação para um futuro melhor”, explicou.

Para Thawã Raell, aluno do Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro, essa é uma oportunidade única. “Participar do PJM será uma experiência transformadora. Quero compartilhar ideias, aprender com jovens de outros países e trazer propostas que representem a juventude sergipana. É uma honra fazer parte dessa etapa”, afirmou o estudante.

Luiz Eduardo, estudante do Colégio Estadual Tobias Barreto, ressaltou que planeja seguir a carreira diplomática. “Eu quero seguir carreira diplomática, então espero aprender sobre comércio internacional, política de países do Mercosul contra as mudanças climáticas, culturas novas, pessoas diferentes e o Espanhol também”, ressaltou.

A estudante Júlia Vitória, do Centro de Excelência Governador Djenal Tavares Queiroz, afirmou estar empolgada com a oportunidade. “Eu sempre fiquei bem positiva desde o envio da minha proposta de projeto, mas fui pega de surpresa quando abri o e-mail de que tinha sido aceita para a etapa nacional do Jovem Parlamentar do Mercosul. Eu confesso que saí pulando pela casa de alegria e estou muito agradecida por participar de uma oportunidade dessas. Agora estou concentrada na construção da minha campanha para que eu possa seguir como uma Jovem Parlamentar e fazer a diferença na minha escola para todos os jovens do Mercosul”, afirmou.

Assessora técnica pedagógica do Centro Estadual de Idiomas (CEI) da Seed, Ednéia Sobral destacou a importância do programa. “Vai expandir o conhecimento dos alunos, dar uma visibilidade. O tema deste ano foi maravilhoso, já que fala sobre meio ambiente, um tema urgente que está acontecendo no mundo inteiro e que está suscitando sempre em nossas escolas. Essa oportunidade veio para valorizar o conhecimento dos nossos alunos”, disse.

Parlamento Juvenil do Mercosul

Criado pelo Setor Educacional do Mercosul (SEM), o Parlamento Juvenil do Mercosul é uma iniciativa que promove a integração regional por meio do protagonismo juvenil. Desde sua criação, o programa incentiva estudantes de redes públicas dos países membros e associados do bloco a debaterem temas como direitos humanos, meio ambiente, inclusão, diversidade e educação, sempre buscando soluções consensuais e sustentáveis. O programa foca no fortalecimento do protagonismo juvenil e na formulação de propostas que abordem temas de relevância para a juventude, com ênfase no desenvolvimento sustentável e na integração regional.

O PJM tem como objetivo incentivar o protagonismo juvenil, proporcionando aos estudantes um espaço de encontro e diálogo onde possam ampliar seus conhecimentos sobre o funcionamento do bloco, as instituições democráticas, as instâncias e como dialogar e buscar consenso para a solução de problemas comuns.

Foto: Divulgação MEC