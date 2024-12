Estudantes da rede municipal são premiados no 7° Concurso de Poesias Marcelo Deda

Dez estudantes da rede municipal de ensino de Aracaju foram premiados no 7° Concurso de Poesia Marcelo Déda, promovido pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA). A solenidade de premiação aconteceu na tarde desta segunda-feira, 2, no plenário da CMA e também homenageou a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Otília de Araújo Macêdo, que teve a maior quantidade de alunos com os melhores desempenhos no concurso.

Na edição de 2024, 271 alunos do 2º ao 9º ano, de 27 escolas municipais participaram do concurso de poesias, número superior à edição passada, quando foi registrada a participação de 21 escolas. O concurso tem como objetivo incentivar a escrita criativa, promover talentos literários e valorizar a arte poética por meio de produções dos próprios estudantes. Para julgar as obras participantes, a CMA montou uma comissão julgadora, formada por quatro vereadores e três redatores.

“Em dois anos e sete meses à frente da Semed, pude testemunhar como Aracaju cuida bem das suas crianças, principalmente das crianças matriculadas nas 70 escolas municipais. Esta é a terceira vez que venho, como secretário, prestigiar este prêmio, em que a Câmara de Aracaju entra nas nossas escolas e dialoga com os nossos alunos, com os nossos professores e planta uma importante semente no coração de cada uma dessas crianças. Independente de serem as crianças premiadas ou não, elas nunca vão esquecer que participaram do prêmio de poesia que foi coordenado pela Câmara Municipal de Aracaju. Eu também fui uma criança que estudou em escola pública e foi a escola pública de Aracaju, durante os anos 1980, que fez com que eu enxergasse que havia bons caminhos para serem seguidos na vida”, destacou o secretário da Educação, Ricardo Abreu.

O Concurso de Poesia Marcelo Déda é realizado pelo setor de promoção social da CMA. A chefe do setor, Patrícia Matos, conta que o concurso foi ampliado em 2024 tanto em participação quanto em premiação.

“Para que o concurso aconteça, é necessário uma mobilização de toda a casa. Todos com muita força de vontade e de desejo de fazer acontecer. Neste ano, fizemos uma proposta com a intenção de crescer, trazer mais crianças participantes e mais premiações, e estamos extremamente felizes com esse resultado. O nosso projeto, esse ano, teve um aumento muito significativo tanto nas escolas participantes, quanto no número de inscritos”, conta Patrícia.

Premiações

No total, dez poesias foram selecionadas e premiadas. Em primeiro lugar, ficou a poesia “A unha do encanto foi a mesma do desencanto”, da aluna Taís Aparecida Ferreira Silva, que estuda na Emef Bebé Tiúba. Com uma poesia baseada em uma experiência própria, a estudante de oito anos ganhou um notebook como prêmio.

“Eu fiz a unha e estava muito encantada com ela. Mas quando chegou em casa, perdi o encanto, foi assim que surgiu ‘A unha do encanto é a mesma do desencanto’, foi uma experiência pessoal”, conta a estudante. “Estou me sentindo muito feliz porque é o primeiro concurso que participo”, conclui.

A Emef Otília de Araújo Macêdo foi a grande campeã entre as escolas, com três alunos sendo premiados. “A felicidade é enorme em ver nossos alunos ocupando os primeiros lugares, é um grande orgulho. Tanto eles quanto os professores ficaram muito felizes com o resultado. Eu quero parabenizar esse concurso porque ele fomenta a aprendizagem dos alunos, a vontade de querer ler, de querer escrever. Para participar, eles leram mais, aprenderam mais e hoje estão em um cenário bem diferenciado, na escrita e na leitura. Também quero agradecer a toda equipe da Semed por ter nos dado todas as ferramentas necessárias para a gente desenvolver o nosso trabalho e chegarmos a esse resultado”, comemora a diretora Rita Freire.

Prêmios

Foram concedidos aos vencedores do Concursos os seguintes prêmios: a escola vencedora recebey uma TV Smart de 55 polegadas e certificado de participação. O primeiro lugar recebeu um notebook, placa de premiação e certificado de participação; do segundo ao quinto colocado, tablet, placa de premiação e certificado de participação; do sexto ao décimo colocado, placas de premiação e certificados de participação.

Resultado final dos vencedores do 7º Prêmio de Poesia Marcelo Déda:

Escola Vencedora: Emef Otília de Araújo Macêdo

1º lugar: Taís Aparecida Ferreira Silva – Emef Bebé Tiúba

2º lugar: Maria Alice Rodrigues Gomide Prado – Emef Bebé Tiúba

3º lugar: Lara Sophia Da Silva Goes – Emef Otília De Araújo De Macêdo

4º lugar: Bianca Luise Santos Nascimento – Emef Presidente Vargas

5º lugar: Carlos Emanoel Santos Silva – Emef Presidente Tancredo Neves

6º lugar: Aylla Conceição De Jesus – Emef Otília De Araújo De Macêdo

7º lugar: Tamyres Sacramento Silva – Emef Papa João Paulo II

8º lugar: Alegria Lopez Pecnik – Emef Otília de Araújo Macedo

9º lugar: Eloah Kauanne Da Silva Ferreira – Emef Presidente Vargas

10º lugar: Julya Da Silva Rezena – Emef Professora Núbia Marques

Poesia vencedora

A unha do encanto foi a mesma do desencanto

Era tarde de quarta, eu em harmonia,

fazia as unhas com alegria.

Grandes, esmaltadas do jeito que eu quis,

por horas me senti feliz.

Ao anoitecer, com tarefas a fazer,

me dei conta sem querer,

que todo aquele encanto

era o motivo do meu pranto.

Chorei como criança que sou

e logo a minha mãe a unha cortou.

Mas a lição serviu.

Esse desejo me feriu, porém sumiu.

Agora, deixo aqui com leveza

essa real história.

E tenho certeza

que fará bem à memória.

Foto: Ascom Semed