Estudantes são premiadas em etapa municipal do projeto MPT na Escola

Alunas da rede pública de ensino receberam certificados e medalhas

Uma manhã para celebrar a dedicação de alunas e alunos na etapa municipal do Prêmio MPT na Escola. Nesta quarta-feira (13), a Secretaria da Educação do Município de Aracaju (Semed) realizou a cerimônia de premiação dos estudantes, que produziram contos, poesias, músicas e desenhos.

Mais de 200 alunos de escolas públicas do município participaram do Prêmio. O procurador do Trabalho e coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), Alexandre Alvarenga, prestigiou a solenidade. “Os trabalhos realizados pelos alunos mostram uma realidade muito próxima de todos nós: o trabalho infantil nos semáforos, onde crianças são “alugadas” e acabam sendo vítimas de exploração pelos adultos. A iniciativa do município, de jogar luz a essa realidade, é bastante significativa. Esse é o objetivo do projeto: fazer com que as crianças e adolescentes tenham consciência desse tema e, a partir desse conhecimento, nos ajudem a mudar esse cenário”, destacou o procurador.

Quatro alunas foram premiadas: na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Otília de Araújo Macêdo, o desenho de Mariana Roberta Santos, do 4º ano, e a poesia de Laila Gabrielle Oliveira, do 5° ano, foram premiados. As alunas do 5º ano da EMEF Bebé Tiúba, Maria Gabriela da Silva e Eulália Cecília Ângelo, foram selecionadas com desenho e poesia, respectivamente. As estudantes foram premiadas com certificados, medalhas e kits para produções artísticas.

A secretária da Educação de Aracaju, Edna Amorim, afirma que o projeto envolve os alunos e professores nas atividades e, ao mesmo, promove a conscientização contra o trabalho infantil. “É um dia feliz com a premiação dessas quatro alunas pelas produções que elas desenvolveram. Elas representam todos os nossos estudantes que se debruçaram sobre esse assunto, que é realmente de extrema importância para a sociedade. Nós, que fazemos a Educação de Aracaju, ficamos bastante comovidos”, avaliou a secretária.

Sobre o MPT na Escola

O Prêmio MPT na Escola acontece em todo o país e é dividido em etapas. A primeira fase é a local e ocorre em cada município que aderiu ao projeto. Os trabalhados premiados são inscritos na etapa estadual, onde uma comissão vai avaliar as produções de estudantes do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Os melhores contos, poesias, músicas e desenhos concorrem à etapa nacional do prêmio. Em 2024, o estudante sergipano Waldson Eduardo Farias Santos, do 8° ano da Escola de Ensino Fundamental Sagrada Família, em Neópolis, conquistou o terceiro lugar nacional na categoria Desenho. Até o fim do ano, em Sergipe, será realizada a premiação da etapa estadual.

Com informações da Secretaria Municipal da Educação de Aracaju

MPT – Foto: Mylena Santos