Estudantes de Direito conhecem estrutura e atuação do Ministério Público do Trabalho em Sergipe

Alunos conheceram a sede da instituição e aprenderam mais sobre as atividades do Ministério Público do Trabalho

O que é e o que faz o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE)? Para responder esta e outras perguntas, o MPT-SE recebeu, na última sexta-feira (30), a visita de estudantes do curso de Direito do Centro Universitário Pio Décimo.

Os alunos foram recebidos pelo diretor Regional da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região (PRT20), Cláudio Melo, e pelo procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, que explicou o papel da instituição e os setores que compõem o órgão. “É sempre uma alegria imensa receber os acadêmicos em Direito para mostrar o nosso trabalho, como o MPT busca mudar uma realidade social através da proteção dos direitos fundamentais. Também foi uma oportunidade de explicar aos estudantes que a instituição tem diversos setores, que dão importante suporte à atividade finalística”, destacou o procurador.

Os alunos conheceram os gabinetes dos procuradores, as salas de audiência, auditório, o setor da Administração, Licitação e Compras e a Divisão de Tecnologia da Informação. O estudante Alef Ryan Ferreira está no 9º período do curso e aproveitou a visita para tirar dúvidas sobre a atuação ministerial. “Foi uma das visitas mais esclarecedoras que tive durante o curso. Pude tirar muitas dúvidas a respeito do MPT e me chamou a atenção a estrutura tão bem organizada”, finalizou o estudante.

Texto e foto Lays Millena Rocha