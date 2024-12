Estudantes do programa Sergipe no Mundo desembarcam em Aracaju

Após um mês de imersão educacional e cultural nos Estados Unidos (Boston) e no Canadá (Vancouver), a segunda turma de alunos intercambistas do programa Sergipe no Mundo desembarcou em Aracaju, na noite deste domingo, 15. São 19 jovens que trouxeram na bagagem as experiências de morar temporariamente com uma família estrangeira, cumprir uma rotina de estudos da língua inglesa e conhecer a cultura de um outro país.

O portão de desembarque ficou pequeno, tamanha a quantidade de amigos e familiares que prestigiaram a chegada histórica da segunda turma do programa de intercâmbio do Governo de Sergipe, destinado aos estudantes da rede pública estadual. Os cartazes, presentes, flores e mimos representaram a saudade e a expectativa da chegada.

A mãe Juliana de Faria chegou com a filha Ayla Faria com um buquê de flores, bombons e presentes. Ayla ensaiou o abraço que daria na irmã, Jhulia Faria, estudante do Colégio Estadual Abelardo Barreto, em Tobias Barreto. “Foi um mês lento, de muita saudade. Ela nunca tinha viajado só, mas acho que volta com mais experiência de vida, mais madura. É um aprendizado muito bom, nova visão do mundo, até porque ela completou 16 anos lá no Canadá”, disse a mãe.

Marcelo Gomes de Andrade e Maria Lúcia Mendonça de Andrade vieram de Itabaiana à espera da filha Monize Mendonça, estudante do Colégio Murilo Braga, que chegou dos EUA. Para Marcelo, a espera compensou por acreditar no intercâmbio como um processo de evolução de vida da filha. “Ela viveu uma experiência que nunca pensou experimentar. Fiquei muito tranquilo, porque confiei em todo processo. O Governo de Sergipe está de parabéns. Ela realizou o sonho dela através desse projeto, que incentiva esses jovens a aprenderem novas culturas e trazerem muito aprendizado para a vida inteira”, avaliou.

Do Colégio Estadual Sílvio Romero, em Lagarto, Maria Júlia deu o abraço tão esperado na mãe, Sheila Costa, que estava juntamente com irmãos e amigos. “Depois dessa experiência, muda completamente a minha vida e de todos que foram. Não tenho nem palavras”, emocionou-se. A aluna do Colégio Estadual Tobias Barreto, Ana Luiza, retornou de Vancouver, no Canadá, com a memória ativada de momentos positivos. “Achei incrível a forma como as pessoas nos tratam. Os carros param instantaneamente e a família que me recebeu lá era de músicos. Criamos uma conexão especial por isso. A irmã dela adorava me ouvir cantar. Criamos um laço também por meio da música”, relembrou.

A aluna do Colégio Estadual Elísio Carmelo, em São Cristóvão, Jackly Ohana, pretende compartilhar as experiências dos EUA com outros estudantes da unidade escolar. “Vai ter uma apresentação na escola e direi para eles nunca desistirem de estudar e que o estudo leva a um futuro aonde queremos chegar”, disse.

Sergipe no Mundo

Todos os 49 estudantes da rede pública estadual de ensino contemplados no Sergipe no Mundo estão automaticamente matriculados no Centro Estadual de Idiomas do Governo de Sergipe, para o aperfeiçoamento do idioma. A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional da Seduc, Eliane Passos, destacou que há em trâmite um novo processo para a segunda edição do Sergipe no Mundo, em 2025, e tudo indica que seja ampliada a quantidade de vagas também para professores. “Aprendemos muito com o sucesso da primeira edição. Estamos preparados para a segunda edição”, completou.

O Sergipe no Mundo faz parte do programa de internacionalização da educação básica da rede estadual de Educação e, por ano, levará 100 estudantes para intercâmbios educacionais. Neste semestre foram 49 estudantes no total. A primeira turma esteve no Reino Unido, Irlanda e Espanha no mês de agosto. Agora, retornam os 19 estudantes que viveram experiências nos Estados Unidos e no Canadá.

ASN – Foto: Maria Odília