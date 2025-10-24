ESTUDANTES DO “SERGIPE NO MUNDO” CONCLUEM O INTERCÂMBIO INTERNACIONAL NA AUSTRÁLIA E NA IRLANDA

Mais uma etapa da vida educacional de vinte estudantes da rede pública estadual de ensino foi concluída com sucesso. Após 30 dias de imersão da língua inglesa e da cultura local, os intercambistas do programa ‘Sergipe no Mundo’ em Canberra, na Austrália, e em Cork, na Irlanda, finalizaram as atividades e receberam os certificados de conclusão do curso de língua inglesa.

O programa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), proporcionou aos jovens a oportunidade de realizar o sonho de uma vivência internacional e, agora, trazem na bagagem muito conhecimento, o aperfeiçoamento do idioma e a certeza que são cidadãos do mundo. Eles retornam a Sergipe no próximo domingo, dia 26.

Para o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o êxito dos estudantes representa o compromisso do Governo de Sergipe com a educação transformadora. “O Sergipe no Mundo é um programa transformador, que abre portas para o futuro. Os jovens participantes vivenciaram quatro semanas de uma experiência que levará para toda a vida. Tudo isso foi possível graças ao empenho de toda equipe da Seed, por meio do Dase, que elaborou todos os detalhes e colocou em prática. Além disso, somos gratos às hosts families por todo carinho dedicado aos nossos alunos. A equipe do Acolher também esteve presente para dar aquele abraço quando necessário. E somos gratos, também, às famílias, por confiar em nosso trabalho. A conclusão do intercâmbio não é o fim para esses jovens, mas é o início de uma nova jornada de crescimento e aprendizado, já de olho no futuro”, destacou.

Na edição de 2025, o Sergipe no Mundo atravessou o planeta e levou alunos sergipanos para a Oceania. Em Canberra, na Austrália, os dez intercambistas estudaram no Opulence College, entre eles, Victor Garcia, aluno do Colégio Estadual Manoel Alcino do Nascimento, em Graccho Cardoso. Para ele, a experiência internacional impactou positivamente para a vida. “Nunca imaginei estar na Austrália. Participar do Sergipe no Mundo foi incrível. Foi gratificante ver que fui capaz de ser selecionado por um programa tão bom como esse, que está ficando maior, e que nos ajuda bastante, principalmente com a cultura e com o aprendizado. Tudo aqui foi diferente e inesquecível. Até agora, o aprendizado do inglês, a educação e o uso do transporte impactaram bastante na minha vida”, destacou.

Victor conta que, nessas quatro semanas, o programa transformou o modo de ver a vida. “Tudo aqui é novo e a experiência mudou muito a minha mente. O estudo está sendo uma ponte para o futuro e servirá bastante não só na minha formação e na sabedoria, mas será impactante para minha vida. Daqui uns anos, me vejo com a mente mais madura e pretendo voltar aqui. Recomendo o Sergipe no Mundo para todos. O programa é extraordinário”, comemorou.

Já na Irlanda, mais dez intercambistas da rede pública estadual estudaram no Seda College na cidade de Cork. O intercâmbio proporcionou uma oportunidade de amplo conhecimento, aprimoramento de repertório histórico-cultural, seja por meio dos aprendizados escolares e na convivência com uma família estrangeira.

“Minha experiência foi muito agradável. Minha host family foi bem receptiva. Aprendi muito, tanto dialogando com a família quanto com as pessoas da escola. Cork é muito linda e rústica. Foi uma experiência de aprendizado e novas descobertas”, destacou José Emanuel Gomes, do Colégio Estadual General Calazans, em Nossa Senhora das Dores.

Para a professora Eliane Passos, diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, “a edição de 2025 do Sergipe no Mundo superou nossas expectativas. A conclusão do intercâmbio internacional é um momento de celebração e reflexão sobre todo aprendizado. Agora, estão certificados e, ao retornar, poderão aplicar essas habilidades na escola e com a comunidade. São experiências para toda a vida”.

Sergipe no Mundo

O programa Sergipe no Mundo teve um ano de grandes conquistas em 2025, ao dobrar o número de vagas da edição do ano passado e beneficiar 100 estudantes. Coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), a iniciativa oferece intercâmbio internacional, capacitação de professores e fortalece o ensino bilíngue com o apoio do Centro Estadual de Idiomas.

Neste ano, os destinos foram San Diego (EUA), Vancouver (Canadá), Málaga e Sevilha (Espanha), Cork e Waterford (Irlanda), Brighton e Cambridge (Inglaterra), Lyon (França) e Camberra (Austrália), proporcionando aos jovens, experiências acadêmicas e culturais únicas.

O Sergipe no Mundo foi instituído pela Lei nº 9.040, de 09 de junho de 2022, e a Lei nº 9.060, de 17 de janeiro de 2025, criando a política de internacionalização da educação pública do Estado de Sergipe. As atividades contemplam o intercâmbio para estudantes, a formação de professores e o estudo bilíngue, por meio do Centro Estadual de Idiomas, que funciona na sede da Aliança Francesa, em Aracaju, com polos nas nove diretorias regionais de educação.

Foram investidos R$ 5.898.072,50, desde a contratação da empresa responsável, entrega de kits de viagens a todos os jovens, emissão de documentos e vistos, além de uma bolsa de manutenção equivalente a R$ 1.000 à moeda do país de destino, apoio financeiro de R$1.100 antes da viagem e acompanhamento psicossocial do Programa Acolher. Nesta edição, eles também receberam um celular doado pela Receita Federal, frutos de apreensões da instituição.

Foto: Ascom Seed