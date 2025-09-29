Estudantes sergipanos levam inovação científica a evento nos Emirados Árabes

Uma equipe do Centro de Excelência 28 de Janeiro, de Monte Alegre de Sergipe, no Alto Sertão, está representando Segipe e o Brasil na Expo-Sciences International (ESI) 2025. O evento acontece teve início no último sábado, 27, e segue até a próxima sexta-feira, 3, no Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), nos Emirados Árabes Unidos, reunindo jovens pesquisadores de mais de 60 países.

Os estudantes apresentam o projeto Biotecpalm, que propõe a produção de um couro biodegradável a partir da palma forrageira (Opuntia ficus-indica), planta abundante em regiões semiáridas do Brasil. A iniciativa busca oferecer uma alternativa sustentável ao couro animal e ao sintético derivado do petróleo, unindo viabilidade econômica, baixo impacto ambiental e potencial para gerar economia circular em comunidades locais. A equipe é formada pelos alunos Antonio Lucas Oliveira, José Saulo Costa Nunes e Kaike Oliveira da Silva, orientados pelas professoras Helánia Andrade de Santana e Sheila Alves da Silva.

O aluno Antonio Lucas afirmou que a educação é uma porta para o infinito. “Nós, estudantes da equipe Biotecpalm, somos prova viva disso. Participar de uma feira internacional como essa, mostrar o quão longe podemos chegar com nosso esforço, e vivenciar a experiência de estar em Abu Dhabi é algo incomparável”, disse.

Para José Saulo, a feira é muito mais do que um evento científico. “É uma verdadeira feira cultural, quase como um intercâmbio, onde o aprendizado vai além dos projetos apresentados. Cada estande traz ideias, descobertas, histórias, culturas e sonhos de jovens do mundo todo. Aprendemos ciência, mas também sobre pessoas, respeito e como a diversidade pode nos unir. Em poucos dias, já fiz muitas amizades, o que mostra que a ciência é uma linguagem universal capaz de aproximar corações e mentes”, pontuou.

Já Kaike Oliveira destacou que a iniciação científica tem ampliado suas perspectivas: “Representar o sertão sergipano na ESI 2025 é uma conquista que vai muito além de mim. É levar a força, a criatividade e a esperança do nosso povo para o mundo, mostrando que da nossa terra árida também brotam soluções inovadoras e sustentáveis. Tenho muito orgulho de carregar as raízes do sertão e mostrar que a educação transforma realidades e abre caminhos que antes pareciam impossíveis”.

Segundo a coordenadora Helánia Andrade, representar Sergipe e o Brasil na ESI reforça o poder da ciência como ferramenta de transformação. “Estar em um evento internacional que reúne os melhores projetos inovadores do mundo é testemunhar a criatividade de jovens comprometidos com desafios globais. É motivo de orgulho ver que o trabalho desenvolvido em sala de aula pode ganhar projeção mundial e inspirar novas gerações. Essa participação reafirma que investir em educação, ciência, tecnologia e inovação é investir no futuro, e que Sergipe tem muito a contribuir para o cenário científico internacional”, afirmou.

Expo-Sciences International

Organizada pela Milset, em parceria com o Centro de Educação e Treinamento Técnico e Vocacional de Abu Dhabi (ACTVET), a ESI reúne jovens de 9 a 25 anos de idade em apresentações científicas, tecnológicas, artísticas e sociais. Além da exposição, a programação inclui workshops, conferências, atividades culturais e encontros de educadores.

Os projetos apresentados são distribuídos em cinco áreas: Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Puras e Aplicadas; Meio Ambiente e Ecossistemas; Engenharia, Computação e Robótica; e Ciências Sociais e Comportamentais. Os objetivos são estimular a criatividade, promover intercâmbio cultural e valorizar soluções inovadoras criadas por jovens talentos.

Para a Rede Pública Estadual de Ensino, a participação da equipe do Centro de Excelência 28 de Janeiro demonstra como a educação contextualizada pode gerar inovação, fortalecer a consciência ambiental e incentivar o protagonismo estudantil, levando do sertão sergipano para o mundo projetos que dialogam com os grandes desafios da atualidade.

Foto: Divulgação Unidade Escolar