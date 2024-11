ESTUDANTES E PAIS EXPRESSAM EMOÇÃO E GRANDES EXPECTATIVAS PARA O INTERCÂMBIO NO CANADÁ E EUA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), realizou o encontro formativo com famílias e intercambistas da segunda turma do programa Sergipe no Mundo e a entrega dos kits de viagem. Os 19 estudantes da rede estadual de ensino selecionados por meio de sorteio público embarcarão para o intercâmbio de 30 dias em Boston, nos Estados Unidos, e em Vancouver, no Canadá, nesta sexta-feira, 15.

Composto de mala, mochila, tablet, nécessaire, casaco, camisa, manual do intercambista, roteiro de viagem, garrafa térmica, agasalho e diário de bordo, o kit de viagem acompanhará os alunos durante sua estadia em seus países-destino, integrando a experiência de imersão educacional e cultural.

A segunda turma destaca-se pela presença de jovens oriundos de 12 municípios sergipanos: Aracaju (Centro de Excelência Professor José Carlos de Souza, Centro de Excelência de Educação Profissional José Figueiredo Barreto, Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Colégio Estadual Tobias Barreto, Colégio Estadual Ivo do Prado e Centro de Excelência Governador Djenal Tavares Queiroz); Campo do Brito (Centro de Excelência Roque José de Souza); Nossa Senhora das Dores (Colégio Estadual General Calazans); Tobias Barreto (Centro de Excelência Maria Rosa de Oliveira, Colégio Estadual Professora Maria Lucilene de Almeida Santos e Colégio Estadual Abelardo Barreto do Rosário); São Cristóvão (Colégio Estadual Deputado Elisio Carmelo); Maruim (Centro de Excelência Dr. Alcides Pereira); Canindé de São Francisco (Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto); Itabaiana (Colégio Estadual Murilo Baraga); Nossa Senhora do Socorro (Centro de Excelência Gilberto Freire); Tomar do Geru (Colégio Estadual Prefeito Pedro de Balbino); Poço Verde (Centro de Excelência Epifânio Dória) e Lagarto (Colégio Estadual Silvio Romero).

Com a proximidade do momento do embarque dos estudantes, as expectativas e sentimentos marcam cada vez mais presença nos dias deles. Letícia Costa Garcia, aluna do Centro de Excelência Epifânio Dória e intercambista do Canadá, diz acreditar que a viagem será de grande importância para a vida dela e demonstra muita animação. “Depois da viagem, eu vou voltar uma pessoa totalmente diferente, com pensamentos diferentes; realmente uma pessoa nova e transformada. E para a viagem, é muita ansiedade e felicidade no coração, por saber que vou viver essa experiência única na minha vida”, conta Letícia.

A estudante Ana Luiza Conceição dos Santos, aluna do Colégio Estadual Tobias Barreto e também intercambista do Canadá, revela que sempre foi seu sonho participar de um intercâmbio e que está com as expectativas altas. “Estou muito empolgada. Um dos países para o qual eu mais queria viajar era o Canadá, então estou esperando muito dessa viagem. Já sei que a gente vai ver a neve, conhecer muitos pontos turísticos, ver a natureza de lá, que é muito linda, com várias montanhas”. Ana Luiza comenta, ainda, que está ansiosa para aprender mais a língua inglesa e se envolver com a família que a acolherá.

Além dos alunos, os pais também demonstram grandes expectativas para esse momento de tanta importância na vida dos filhos. Helenilton Santos, pai de Ana Luiza, relata também ter grandes expectativas para a viagem, e acredita que será uma experiência enriquecedora para a filha. “Ela vai estar vivendo uma cultura nova, conhecendo pessoas do mundo todo, praticando mais seu inglês, apesar de já ser fluente no idioma, com as pessoas nativas e de outros países também”, comenta o pai.

Danielle Cristine, mãe do aluno Liam Lima, que também viajará para o Canadá, conta que, mesmo sendo a primeira vez que seu filho ficará longe, sabe que será uma experiência muito boa para ele. “Ele vai voltar totalmente diferente, porque vai ter que se virar sozinho, experimentar novas comidas, conviver com outras pessoas. Além de ser extremamente bom para o currículo dele lá na frente”, afirma Danielle.

Professor de língua inglesa e assessor do Departamento de Educação da Seduc (DED), Everton Pereira será o fiscal da Seduc que acompanhará os intercambistas dos Estados Unidos em toda a viagem, e diz acreditar que será uma experiência transformadora para os alunos. “Lá eles estarão independentes, sem os pais, então é uma chance de eles mostrarem o protagonismo que treinam na escola. Esse tipo de intercâmbio, além de ser pedagógico, em que eles vão estudar inglês, é também cultural. Por eles saírem de seu país e aprenderem uma nova cultura, acabam ressignificando a sua própria história, o que é muito importante para eles. Estaremos acompanhando desde o embarque em Aracaju, a conexão em Guarulhos, a chegada aos Estados Unidos, e teremos o acompanhamento diário com as famílias e as escolas para que tudo se desenvolva da melhor forma”, finaliza Everton.

ASN – Foto: Maria Odília