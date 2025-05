ESTUDANTES SERGIPANOS VIAJAM PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO PARLAMENTO JUVENIL DO MERCOSUL 2025

Os estudantes Eloize Vitória (Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo, Neópolis), Adryan Daniel (Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, São Cristóvão) e Luiz Eduardo Melo (Colégio Estadual Tobias Barreto, em Aracaju), embarcaram, nesta segunda-feira, 26, para Brasília, com o objetivo de participar de uma semana imersiva do programa Parlamento Juvenil Mercosul 2025. Eles tiveram seus projetos aprovados na seletiva estadual e atuarão como parlamentares, realizando visitas técnicas, ouvindo outros estudantes e abrindo espaço para discussões sobre a realidade das escolas e comunidades em que vivem.

Os três estudantes estão acompanhados pelo coordenador geral do Centro Estadual de Idiomas (CEI), professor Waldinei Santos Silva, e pela assessora do Centro Estadual de Idiomas, Edineia Sobral. Durante a semana, os estudantes de todo o país terão a oportunidade de participar da etapa preparatória do programa e propor ações que promovam valores relacionados ao meio ambiente, além do respeito à democracia, aos direitos humanos, à consciência social e à cultura de paz.

De acordo com a assessora Ednéia Sobral, a semana é uma oportunidade para que os alunos interajam com outros jovens e promovam trocas de experiência, além de participar de sessões plenárias, visitas ao Congresso Nacional e reuniões de debates. “Eles defenderão seus projetos e o mais votado representará Sergipe no encontro internacional do Parlamento Juvenil do Mercosul, que este ano acontecerá em Foz do Iguaçu, no mês de agosto, com jovens da Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Brasil”, destaca.

Criado pelo Setor Educacional do Mercosul (SEM), o Parlamento Juvenil do Mercosul é uma iniciativa que promove a integração regional por meio do protagonismo juvenil. Desde seu lançamento, o programa incentiva estudantes de redes públicas dos países membros e associados do bloco a debaterem temas como direitos humanos, meio ambiente, inclusão, diversidade e educação, sempre buscando soluções consensuais e sustentáveis. O programa foca no fortalecimento do protagonismo juvenil e na formulação de propostas que abordem temas de relevância para a juventude, com ênfase no desenvolvimento sustentável e na integração regional. Este ano o tema trouxe as mudanças climáticas e propôs aos estudantes escreverem sobre o tema, apresentando soluções para a problemática.

O estudante Adryam Daniel, do Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, em São Cristóvão, contou que o programa abriu a mente para as questões do parlamento. “Me fez pesquisar mais sobre política e entender melhor as tomadas de decisões, além de seu funcionamento e debates sobre temas importantes para os países membros do Mercosul”, frisa.

Já o estudante Luiz Melo, do Colégio Estadual Tobias Barreto, em Aracaju, pensa em seguir a carreira diplomática. “Espero, com essa a imersão, aprender sobre comércio internacional e a política de países do Mercosul”, pontua.

A estudante Eloize Vitória, 17 anos, do Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo, em Neópolis, escreveu o projeto ‘Econect’. “Significa utilizar os aparelhos eletrônicos para manter um debate e integração dos jovens na conscientização ambiental e sustentabilidade. Penso em dar continuidade ao projeto depois da semana de imersão”, complementa.

