ESTUDANTES SERGIPANOS VIVENCIAM AS NOVAS CULTURAS COM AS FAMÍLIAS ANFITRIÃS POR MEIO DO “SERGIPE NO MUNDO”

Em mais uma semana de intercâmbio pelo programa ‘Sergipe no Mundo’, os estudantes da rede pública estadual de ensino dão continuidade a seus aprendizados culturais e linguísticos nas cidades de San Diego (Estados Unidos), Vancouver (Canadá) e Sevilha (Espanha), Cork (Irlanda) e Camberra (Austrália).

Com a estadia em casas de famílias estrangeiras, os alunos têm a oportunidade de vivenciar novos costumes, diferentes rotinas e se aprofundar no idioma local por meio do programa promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed).

Para os sergipanos que estão vivendo esse momento especial da vida estudantil, a experiência de compartilhar os dias com outra família em um país diferente tem sido enriquecedora. De acordo com a intercambista Marianne Souza, aluna do Centro de Excelência Prof. Abelardo Romero Dantas, em Lagarto, as novidades culturais já se tornaram parte de seus dias.

“No início, tudo parecia um pouco diferente, já que os costumes não são iguais aos que eu tinha no Brasil. No entanto, essas diferenças fazem parte do aprendizado que o intercâmbio proporciona. A família que me recebeu tem sido muito acolhedora, sempre se preocupa em me deixar à vontade, incluir-me nas refeições e nas conversas do dia a dia. A rotina da casa é bem organizada, cada pessoa tem suas tarefas, e isso facilita muito a convivência. Nesse processo, tenho aprendido bastante sobre disciplina e responsabilidade”, compartilha ela, que está na cidade espanhola de Sevilha.

Na cidade de San Diego, nos Estados Unidos, a estadia dos alunos também tem sido marcada por diversas experiências positivas. A aluna Gisele dos Santos Rodrigues, do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral São Francisco de Assis, no município de Canhoba, diz que a vivência com sua host family (família anfitriã, em português) tem sido maravilhosa.

“Eles sempre nos trataram com muito carinho e desde o início fizeram questão de que a gente se sentisse em casa. E, mesmo com a casa cheia, existe muito respeito pela privacidade de cada um. O filho deles, junto com a esposa e os filhos, também são super acolhedores e até nos levou para assistir a um jogo de futebol na escola do filho mais velho. E também tem a hora do jantar, que é um momento muito especial porque, além de estarmos todos juntos, temos a oportunidade de praticar ainda mais o inglês, já que conversamos sobre o dia e trocamos experiências”, conta a estudante.

Para a estudante Gabriella Aragão da Silva, do Centro de Excelência Prof. José Carlos de Souza, de Aracaju, e intercambista na cidade de Vancouver, poder se aproximar de sua host family está sendo um dos pontos altos de sua viagem.

“Minha host mom (mãe anfitriã) se chama May, e quando cheguei aqui ela foi muito gentil. Acolheu a mim e a minhas amigas, que também estão na mesma homestay, de forma extremamente calorosa. Em um jantar que tivemos, ela falou sobre as tarefas da casa, como lavar a louça, guardar os pratos, limpar a mesa e lavar nossas roupas na máquina que tem aqui. Não foi complicado me adaptar, porque ela sempre foi muito gentil e se esforçou ao máximo para nos ajudar na adaptação. Frequentemente, jantamos juntas, e ela começou a preparar nossas comidas preferidas”, comenta a estudante.

O mesmo sentimento é compartilhado pelo aluno Pedro Orlando, do Colégio Estadual Delmiro de Miranda Britto, em Canindé de São Francisco, e também intercambista no Canadá. “Está sendo uma experiência incrível. Estou em uma host family, onde sou muito bem acolhido, e temos uma boa relação e um bom diálogo com eles. A cultura é diferente, a gastronomia, as regras. E o transporte público daqui é bem seguro e bastante tranquilo de se utilizar. Usamos bastante, principalmente para ir à escola. Estou muito feliz de estar vivendo isso e de poder compartilhar esse momento”, expressa Pedro Orlando.

Internacionalização

Criado no ano de 2024, o programa Sergipe no Mundo é uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), e corresponde à principal política de internacionalização da educação pública em Sergipe.

A iniciativa promove intercâmbio de estudantes, capacitação de professores e fortalece o ensino bilíngue com o apoio do Centro Estadual de Idiomas.

Em 2024, ano de lançamento, 49 alunos da rede pública estadual participaram do intercâmbio estudantil e cultural em Boston (EUA), Vancouver (Canadá), Waterford (Irlanda), Brighton (Inglaterra) e Sevilha (Espanha). Em 2025, o programa dobrou o número de vagas, levando 100 estudantes, agora, a sete países, incluindo França e Austrália, com investimento superior a R$ 5 milhões.

Voltado aos alunos do ensino médio entre 14 e 17 anos, o ‘Sergipe no Mundo’ oferece vivência de imersão cultural e social, com todas as despesas custeadas pelo Governo do Estado. A Seed garante, ainda, suporte logístico, kit completo de viagem, passaporte e visto, além de tablets e celulares para facilitar a comunicação.

Além disso, ao retornarem, os intercambistas têm matrícula assegurada no Centro Estadual de Idiomas, assegurando a continuidade de seu aprendizado em língua estrangeira.

Foto: Ascom/Seed