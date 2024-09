Estudo da Sea Shepherd aponta praias de SE como  mais limpas do país

Expedição Ondas Limpas analisou a presença de resíduos sólidos e microplástico em todo litoral brasileiro

Os resultados iniciais da Expedição Ondas Limpas, realizada pela organização Sea Shepherd Brasil, em parceria com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP), apontam as praias sergipanas como as mais limpas do Brasil, por apresentarem o menor índice de resíduos sólidos por metro quadrado.

De acordo com o Raio-X dos Resíduos na Costa Brasileira, Sergipe registrou o índice de 0,13 macrorresíduos por metro quadrado; três vezes menos que a média nacional, que é de 0,45 por m². Foram analisados detritos como borracha, madeira, metal, plástico, tecido, vidro, cerâmica, papel e papelão.

No quesito microresíduos plásticos, o estado também se destacou por apresentar o menor índice do Brasil, com uma densidade média de 2,17 por metro quadrado, metade da média nacional, que é de 4,58 por metro quadrado.

Em Sergipe, a Expedição Ondas Limpas coletou amostras na Praia da Boca, em Pacatuba; Ilha do Arambique e Praia do Costinha, em Brejo Grande; Praia da Costa, na Barra dos Coqueiros; Praia de Pirambu; e Praia da Atalaia, em Aracaju.

De acordo com a presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Ingrid Cavalcanti, o estudo traz mais um resultado positivo em relação às praias sergipanas. “Recentemente, Aracaju foi destaque nacional em relação à limpeza das praias. O dado da nova pesquisa traz mais uma informação positiva sobre as nossas praias, que se soma aos dados que a Adema vem aferindo no monitoramento semanal de balneabilidade, que mensura a presença de coliformes termotolerantes. É essencial que a sociedade tenha essa segurança sobre as áreas que se encontram próprias para banho”, reforçou.

Turismo

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) também vê os resultados como um grande trunfo para o desenvolvimento do turismo em Sergipe. “Recebemos esses dados com alegria, porque demonstra a qualidade do destino Sergipe. Refiro não apenas aos aspectos de segurança e de qualidade de vida, que, inclusive, foram destaque recentemente, mas, também, pelo aspecto ambiental. Esses dados apontam para que Sergipe, em especial a capital, Aracaju, seja reconhecido como um destino de qualidade para o visitante e para o turista. Atentam a qualidade no consumo dos bens naturais e ambientais, visto que a capital tem infraestrutura adequada de saneamento básico, o que permite que as praias tenham excelente balneabilidade para as pessoas que, aqui, vêm curtir o turismo de sol e praia”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco.

Sobre a pesquisa

A Expedição Ondas Limpas é o maior estudo já realizado sobre o perfil dos resíduos marinhos no Brasil. Após 16 meses de expedição, cobrindo mais de 7.000 km da costa e 306 praias, o estudo evidenciou a onipresença do plástico ao longo de todo o litoral do país.

A expedição percorreu 201 municípios brasileiros, do Chuí ao Oiapoque, e analisou uma área equivalente a 22 campos de futebol para mapear os resíduos marinhos. Os resultados mostraram que 100% das praias do Brasil contêm resíduos plásticos, e microplásticos foram encontrados em 97% delas. Do total de resíduos, 91% são plásticos, sendo 61% itens descartáveis, como tampas de garrafa. Entre os macrorresíduos, o maior volume foi de bitucas de cigarro.