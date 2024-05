Estudo mostra resultados de nova droga para câncer de mama

Dr. Carlos Barrios, da Oncoclínicas RS, explica que o tratamento age como “Cavalo de Troia”

O câncer de mama é o mais incidente no país, sem considerar os tumores de pele não melanoma, e a busca de novas alternativas terapêuticas tem sido constante. Um dos trabalhos a serem apresentados na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), que acontece entre 31 de maio e 04 de junho, é sobre a nova droga para tratamento dessa neoplasia, Deruxtecan. “É um anticorpo combinado com quimioterapia para pacientes com câncer de mama com receptores de estrógeno e que têm doença disseminada”, explica um dos autores do estudo clínico, o oncologista e pesquisador Carlos Barrios, médico da Oncoclínicas&Co e integrante do Latin American Cooperative Oncology Group (LACOG).

O estudo clínico de fase 3, que compara o novo tratamento com o convencional, contou com a participação de 866 pacientes em 300 centros de pesquisa clínica distribuídos na Ásia, Europa, América do Norte e América Latina. A nova estratégia tem sido comparada com a história do “Cavalo de Troia” onde o anticorpo penetra na célula de câncer e libera a quimioterapia tóxica, que leva escondida na sua molécula somente depois de estar dentro dessa célula.

O especialista afirma que os resultados são muito positivos e melhoram significativamente o controle da neoplasia, além de possibilitar o aumento do número de pacientes que podem se beneficiar com esta estratégia de combinar o anticorpo “carregado” com moléculas de quimioterapia. “Importante é que este tipo de droga funciona melhor do que a quimioterapia tradicional”, finaliza o Dr. Barrios.

Oncoclínicas na ASCO 2024

Assim como em outros anos, a Oncoclínicas&Co, um dos maiores grupos especializados no tratamento do câncer da América Latina, é destaque na ASCO 2024 com 37 participações. A presença brasileira conta com apresentação oral e em pôsteres, e também em sessões como painelistas e debatedores.

“A pesquisa clínica e a educação são instrumentos essenciais para tornar a saúde acessível a todos, independentemente dos limites territoriais. A Oncoclínicas vem avançando a passos largos para, de fato, contribuir nessa equação. Nesta edição da ASCO, contaremos com uma delegação de mais de 100 especialistas, que compartilharão conhecimento com a comunidade oncológica mundial na busca pelas melhores alternativas de cuidado para vencer o câncer”, afirma Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas&Co.

Além disso, pela primeira vez a companhia contará com um stand na área de expositores do evento, um espaço dedicado a compartilhar avanços científicos e promover a interação direta com principais tomadores de decisão e influenciadores do setor. “O fortalecimento da nossa presença na ASCO 2024 é mais um passo que possibilita a formação de parcerias que podem acelerar o desenvolvimento e a implementação de novas frentes de combate à doença, beneficiando amplamente os nossos pacientes”, finaliza.

Sobre a Oncoclínicas&Co

A Oncoclínicas&Co. – maior grupo dedicado ao tratamento do câncer na América Latina – tem um modelo especializado e inovador focado em toda a jornada do tratamento oncológico, aliando eficiência operacional, atendimento humanizado e especialização, por meio de um corpo clínico composto por mais de 2.700 médicos especialistas com ênfase em oncologia. Com a missão de democratizar o tratamento oncológico no país, oferece um sistema completo de atuação composto por clínicas ambulatoriais integradas a cancer centers de alta complexidade. Atualmente possui 145 unidades em 39 cidades brasileiras, permitindo acesso ao tratamento oncológico em todas as regiões que atua, com padrão de qualidade dos melhores centros de referência mundiais no tratamento do câncer.

Com tecnologia, medicina de precisão e genômica, a Oncoclínicas traz resultados efetivos e acesso ao tratamento oncológico, realizando aproximadamente 635 mil tratamentos nos últimos 12 meses. É parceira exclusiva no Brasil do Dana-Farber Cancer Institute, afiliado à Faculdade de Medicina de Harvard, um dos mais reconhecidos centros de pesquisa e tratamento de câncer no mundo. Possui a Boston Lighthouse Innovation, empresa especializada em bioinformática, sediada em Cambridge, Estados Unidos, e participação societária na MedSir, empresa espanhola dedicada ao desenvolvimento e gestão de ensaios clínicos para pesquisas independentes sobre o câncer. A companhia também desenvolve projetos em colaboração com o Weizmann Institute of Science, em Israel, uma das mais prestigiadas instituições multidisciplinares de ciência e de pesquisa do mundo, tendo Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas, como membro de seu board internacional. Além disso, a Oncoclínicas passou a integrar a carteira do IDIVERSA, índice recém-lançado pela B3, a bolsa de valores do Brasil, que destaca o desempenho de empresas comprometidas com a diversidade de gênero e raça.

Para obter mais informações, visite http://www.grupooncoclinicas.com

Foto assessoria

Por Nathália Ferraz