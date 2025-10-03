Etapa de Aracaju do Circuito de Corridas CAIXA pode conhecer um tricampeão na temporada 2025

A etapa de Aracaju do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series 2025, que será neste domingo (5), com largada a partir das 6h20, na Praia do Havaizinho, pode conhecer um tricampeão na temporada 2025. Gleison da Silva Santos venceu em Maceió e João Pessoa. Agora, vai tentar repetir o resultado na Elite 10km na capital do Sergipe.

Nas duas conquistas anteriores, nos dias 7 e 21 de setembro, ele levou o filho Emanuel, de nove meses, para o pódio. “Se eu conseguir mais um resultado positivo, com certeza, ele vai comigo para a premiação”, conta ele, que na capital paraibana viu a esposa, Rosem Mayara Vieira da Silva Santos, cruzar a linha de chegada na segunda colocação.

Assim como em todas as etapas, a prova de Aracaju do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series contará com percursos de 5km e 10km, além de caminhada de 5km. Os atletas inscritos já podem retirar seus kits. A entrega começa nesta sexta-feira (3), das 10h às 20h, na loja Centauro do Shopping Jardins. As atividades prosseguem no sábado, entre 10h e 18h.

Ainda dá tempo – Quem perdeu o prazo para fazer inscrição on-line, ainda pode ter uma chance de correr neste domingo. Isso porque, durante a entrega dos kits, a organização do Circuito CAIXA disponibilizará as últimas vagas para o pelotão de largada na etapa de Aracaju.

Pegada do Bem – Além do incentivo à corrida, uma das marcas registradas do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series é o Pegada do Bem, uma ação social criada há 11 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida doados pelos participantes em todos os eventos.

Em Sergipe, a Escolinha de Formação em Atletismo da Federação Sergipana de Atletismo será contemplada com a doação de tênis. O projeto atua na formação de atletas de base da capital e do interior (sub14, sub16 e sub18 – masculina e feminina) para as seleções sergipanas. Desta forma, oferece melhores condições de vida para meninos e meninas enquanto revela novos talentos em nossa modalidade.

Para as etapas da temporada 2025, os atletas têm um incentivo a mais. Quem doar um par de tênis em bom estado durante a entrega de kits ou na arena do evento, ganha uma pochete de corrida exclusiva da CAIXA. Mas é preciso correr, porque somente os 150 primeiros doadores recebem o brinde.

Temporada 2025 – O Circuito CAIXA terá três provas a mais em relação ao ano passado. Aracaju será a quarta de um total de 14 etapas da mais tradicional série de corridas de rua do Brasil. Até agora, as cidades de Cuiabá/MT, Maceió/AL e João Pessoa/PB já receberam o evento. Depois da capital sergipana, a caravana segue para São Luís/MA (12/10); Natal/RN (19/10), Fortaleza/CE (02/11), Vitória/ES (09/11), São Paulo/SP (16/11). As demais etapas serão divulgadas em breve.

História e tradição – Criado em 2004, recebeu mais de 336 mil pessoas em 154 provas pelo Brasil até 2024, considerando interrupção entre 2019 e 2023 em função da pandemia. Em 2024, no retorno às atividades, foram 11 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País. “Agora, o evento chega com quase 30% de crescimento, o que reafirma sua força como ferramenta de inclusão por meio de atividade física. É uma honra ver como a CAIXA apoia o Esporte Brasileiro. Da base ao topo”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports, confirmando que as demais sete etapas serão anunciadas em breve.

CIRCUITO CAIXA

TEMPORADA 2025

24/08 – Cuiabá (MT) – realizada

07/09 – Maceió (AL) – realizada

21/09 – João Pessoa (PB) – realizada

05/10 – Aracaju (SE)

12/10 – São Luís (MA)

19/10 – Natal (RN)

02/11 – Fortaleza (CE)

09/11 – Vitória (ES)

16/11 – São Paulo (SP)

*As demais etapas serão divulgadas em breve

Texto e foto: ZDL – Assessoria de Imprensa