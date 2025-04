Etel assume SindGestor-SE com proposta de gestão participativa e valorização da carreira

Chapa única “EPPGGs Fortes Pelo Serviço Público” vai liderar a entidade que representa os especialistas em políticas públicas e gestão governamental (EPPGGs) do Estado de Sergipe

Nesta terça-feira, 15, Etel Soares Mendes, foi eleita a nova presidente do Sindicato dos Integrantes da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental de Sergipe (SindGestor-SE). A eleição ocorreu no auditório da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), quando a chapa única, chamada “EPPGGs Fortes Pelo Serviço Público”, foi oficialmente conduzida à liderança do sindicato para o biênio 2025-2027.

Etel Mendes, que é a segunda mulher a assumir a presidência do SindGestor-SE, prometeu uma gestão participativa com foco no servidor. Em sua fala após a eleição, a nova presidente enfatizou os desafios que terá pela frente, destacando a importância de unir esforços no fortalecimento da carreira dos EPPGGs, conhecidos como gestores governamentais, convocando-os para que participem ativamente das decisões relacionadas à carreira.

“Enquanto presidente do SindGestor-SE, vou representar os colegas, presidindo o sindicato com responsabilidade e com o objetivo de cumprir os compromissos assumidos pela Chapa. Para que isso aconteça, é importante a participação de todos nas nossas assembleias, apresentando ideias, tecendo críticas e destacando os pontos passíveis de melhoria. Dessa forma o sindicato poderá, efetivamente, representar a vontade e a intenção de todos nós, buscando a ampliação da qualificação dos integrantes e fortalecendo a carreira, de modo que nos tornemos, a cada dia, mais participativos e importantes nas atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação das políticas públicas do Estado de Sergipe”, reforça Etel.

Plano de Trabalho

Para garantir que todos os anseios da categoria sejam atendidos, a Chapa eleita para compor a nova Diretoria do SindGestor-SE elaborou um plano de trabalho que prevê, entre outras coisas, a revisão e modernização do Estatuto do Sindicato; ações de valorização profissional, especialmente no que diz respeito a remuneração e condições de trabalho; a realização de uma pesquisa qualitativa sobre a situação dos integrantes da carreira de EPPGG em Sergipe; o desenvolvimento de um plano de comunicação para fortalecer a imagem do sindicato e da carreira de EPPGG; além de projetos para desenvolvimento da carreira e novos benefícios.

Além do fortalecimento interno da categoria, Etel também destaca a importância de aproximar a carreira da população. “A gente precisa explicar para a sociedade o que faz um Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Ainda é comum que muitos cidadãos associem a administração pública apenas aos cargos políticos. Mas a verdade é que, por trás das decisões de governo, existe uma estrutura técnica que trabalha para planejar, executar, fiscalizar e garantir que as políticas públicas funcionem de verdade. Queremos que a sociedade reconheça o valor do nosso trabalho e o impacto direto que ele tem no dia a dia das pessoas”.

Etel Soares Mendes possui uma trajetória de 23 anos como gestora governamental. Hoje, atua na Secretaria de Estado da Transparência e Controle, mas já trabalhou na Secretaria de Estado da Administração, onde coordenou a implantação da Superintendência de Gestão do Patrimônio Móvel e Imóvel do Estado. Também carrega em sua trajetória uma ampla experiência em gestão, assessoria de planejamento e controle interno, adquirida em órgãos como Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, Secretaria de Estado de Justiça e Defesa do Consumidor, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Secretaria de Estado da Assistência Social, que foi o órgão da sua primeira lotação como EPPGG do Estado de Sergipe.

Sobre a carreira

Criada em nível federal, no ano de 1986, para dotar o Estado de servidores concursados com sólida formação acadêmica e experiência profissional, a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), é composta por profissionais que atuam em funções de assessoria e alta direção com vistas à modernização e profissionalizando da máquina pública.

Em Sergipe, a carreira foi criada em 2000, no governo Albano Franco, por meio da Lei 4.302/2000. O primeiro concurso público foi realizado entre os anos de 2001 e 2002 e o segundo, ocorreu entre os anos de 2019 e 2021. O terceiro concurso público, cujo edital foi lançado em fevereiro deste ano, está em andamento com a oferta de sete vagas e formação de cadastro reserva.

Atualmente, o Estado de Sergipe conta com 74 EPPGGs lotados em diversos órgãos da Administração Estadual. Esses profissionais atuam diretamente na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, contribuindo para a profissionalização da gestão pública e para o desenvolvimento de Sergipe, sempre na busca de, por meio da sua atuação, garantir resultados concretos para a sociedade.

Fonte e foto NV Comunicação