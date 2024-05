“EU AFIRMO QUE TARIFA ZERO É POSSÍVEL NO TRANSPORTE PÚBLICO”, DIZ CANDISSE CARVALHO DURANTE O ATHENEU ONU

Nesta segunda-feira (13), no encerramento da 6ª edição do Atheneu ONU, no Centro de Excelência Atheneu Sergipense, em Aracaju, a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), chamou pra si um importante debate sobre o futuro de Aracaju: transporte público e seu financiamento.

“Tenho certeza de que muitos de vocês sofrem com o transporte público. Muitos de vocês não entendem porquê até hoje não existe uma política pública efetiva que melhore a qualidade do transporte público. E como estudante, porque também sou estudante de um Mestrado em Gestão e Política Pública, eu afirmo a vocês que Tarifa Zero é possível”, disse Candisse para uma calorosa recepção das centenas de estudantes presentes no evento.

O debate sobre transporte público foi mais um entre os temas levantados por Candisse durante a maior simulação estudantil da Assembleia Geral da ONU na América Latina. Aproveitando a data, 13 de maio, quando se celebra a Abolição da Escravatura a partir da Lei Áurea, a pré-candidata também reforçou seu posicionamento e luta no combate ao racismo.

“A gente aboliu a escravidão no Brasil. Só que abolição significa liberdade, mas ela não veio com a igualdade. E é exatamente por isso que a gente tem que fazer política e buscar essa transformação que a gente tanto quer. Porque na sociedade de hoje, vocês, juventude, precisam se apropriar dessa ideia de liberdade, de igualdade e de justiça social”, avaliou Candisse Carvalho, parabenizando os jovens estudantes do Atheneu Sergipense pela grandiosidade do evento realizado.

