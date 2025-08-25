Evento aborda linguagem e motricidade orofacial no desenvolvimento infantil

O encontro é aberto ao público que busca aprimorar seus conhecimentos na área

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove uma aula inaugural sobre linguagem e motricidade orofacial no desenvolvimento infantil. Ela acontece no dia 26 de agosto, às 18h, na própria Instituição, localizada na Avenida Augusto Franco – 2340, bairro Siqueira Campos.

O evento é aberto ao público e realizado por meio da Liga Acadêmica de Linguagem Infantil e Motricidade Orofacial (LALIM). Ele promove um momento de troca de saberes, com discussões atualizadas sobre práticas e pesquisas que contribuem para o cuidado integral das crianças típicas e atípicas. Para fomentar o debate, estão presentes as fonoaudiólogas Kivia Nunes e Darina Guimarães.

“O objetivo é fazer com que o público aprofunde o conhecimento para estimular essa fase de desenvolvimento das crianças, principalmente na primeira infância, buscando o não surgimento de transtornos. Porém, se elas já apresentarem, podem ter um atendimento precoce e antecipado”, explica a professora do curso de Fonoaudiologia da UNINASSAU Aracaju, Ana Alice Pinheiro.

Ascom UNINASSAU Aracaju