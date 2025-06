Evento com shows de Jau e Edson Gomes muda de local devido à grande procura

Com muita alegria, música boa e poesia, festa vai ocorrer no dia 23 de agosto, na Praia do Havaizinho, na Orla de Atalaia

O que já era bom, ficou ainda melhor! A Praia do Havaizinho, na Orla de Atalaia, vai ser o cenário perfeito dos shows de Jau e Edson Gomes no dia 23 de agosto, em Aracaju (SE). A mudança de local do ‘Projeto Pôr do Jau’ aconteceu em virtude da grande procura pelos ingressos. Além de maior, o novo espaço conta com uma paisagem de tirar o fôlego, mais conforto e tem tudo a ver com a proposta da festa, que ocorrerá a partir das 15h, prometendo um final de tarde pra lá de especial.

A trilha sonora de sucessos de Jau será composta por grandes sucessos da sua carreira. No show intimista, o cantor irá embalar os corações dos apaixonados por reggae com um repertório onde não irão faltar canções como ‘Com Carinho’, ‘Flores da Favela’ e ‘Cidade dos Poetas’.

Nesta edição do projeto, Jau recebe no palco o ícone do reggae brasileiro, Edson Gomes. Autor de mais de cem canções, ele é reconhecido nacionalmente como o grande precursor do ritmo no Brasil e, na ocasião, o público será levado para uma onda de sucessos do cantor com canções como “Árvores”, “Malandrinha” e “Campo de Batalha”.

Portanto, quem marcar presença no Projeto Pôr do Jau’ deve se preparar para curtir um fim de tarde leve, animado e com energia positiva dos dois artistas no evento, que leva a assinatura da IG Entretenimento.

O segundo lote de ingressos está disponível na loja Point do Ingresso, situada no primeiro piso do RioMar Shopping Aracaju. Também é possível comprar de forma online através do site www.ticketmaker.com.br. O acesso tem limitação de público e menores de 16 anos não entram. A Praia do Havaizinho fica na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia. Outras informações podem ser obtidas através do Instagram @pordoaju .

Evento: Projeto Pôr do Jau’

Atrações: Jau e João Gomes

Quando: 23 de agosto de 2025

Local: Praia do Havaizinho (Av. Santos Dumont, na Orla de Atalaia – Aracaju)

Horário: 15 horas

Ponto de vendas: Point do Ingresso (1º piso do RioMar Shopping) ou através do site www.pointdoingresso.com.br.

Realização: IG Entretenimento

Informações: Instagram @pordoaju

Texto e foto Osanilde Oliveira