Evento do Sebrae impactou mais de 1200 produtoras rurais em Sergipe

O ”Agro Delas” fortaleceu o protagonismo feminino no agronegócio e inspirou novas gerações de empreendedoras

O Sebrae promoveu, nesta sexta-feira, 21, em Nossa Senhora da Glória, o evento Agro Delas, uma iniciativa que marcou o super mês da mulher com o objetivo de fortalecer o protagonismo feminino no agronegócio. O evento impactou mais de 1200 produtoras rurais de diferentes regiões e setores, criando um espaço de diálogo, aprendizado e troca de experiências sobre os desafios e as oportunidades enfrentadas pelas mulheres no setor agrícola.

A gestora do Sebrae Delas, Mariana Araújo, ressaltou o impacto do seminário para o protagonismo feminino. “Foi um dia muito especial! Contamos com mais de 600 produtoras rurais de forma presencial, de 27 municípios sergipanos, e mais de 600 mulheres de forma remota. O Agro Delas faz parte do super mês da mulher do Sebrae/SE, onde a gente entende que o agro é um segmento em que as mulheres estão tomando a frente. Então, nada melhor do que contar com a ajuda do Sebrae, do projeto do agro e do Sebrae Delas, por isso, fizemos esse combo e levamos ao município de Nossa Senhora da Glória”, comentou.

O evento demonstrou que, mesmo diante de desafios, as mulheres têm se destacado e conquistado cada vez mais espaço no agronegócio, seja no campo, na gestão de negócios ou na inovação. Para o Sebrae, o objetivo é continuar fortalecendo a presença feminina e estimulando o empreendedorismo rural com mais oportunidades e ferramentas de capacitação.

“Através deste evento, tivemos a oportunidade de mostrar todo o potencial que o agro tem no nosso estado, mostrando também a força que a mulher tem, atuando fortemente dentro das suas propriedades rurais no agronegócio sergipano”, destacou a superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola. “O Sebrae, através do Delas tem esse olhar especial, fazendo com que essas mulheres sejam beneficiadas através das nossas capacitações e esse seminário teve essa finalidade: capacitar, durante mais de 10 horas, essas mulheres do agronegócio para que elas comandem mais e melhor os pequenos negócios, principalmente, voltados à agricultura familiar que é responsável por mais de 70% das propriedades rurais daqui de Sergipe”, expressou Priscila.

Durante o evento, palestrantes e especialistas compartilharam suas trajetórias e estratégias para o sucesso no agronegócio, além de abordar temas como inovação, liderança feminina e o impacto das mulheres no desenvolvimento rural e sustentável. As participantes também puderam discutir soluções para melhorar a inclusão e igualdade de gênero dentro do setor.

Gessiane Guedes, produtora rural de Canindé de São Francisco e uma das participantes do evento, ressaltou a importância do evento para o fortalecimento das redes de apoio entre mulheres no setor. “Foi um evento maravilhoso e motivante, porque muitas mulheres apresentaram suas histórias, servindo de aprendizado e lição para que possamos nos motivar ainda mais e não desista. Aqui, ouvi muitas palavras que me motivaram bastante e acredito que motivou muitas outras mulheres que estavam presentes”, contou Gessiane.

O Agro Delas foi um marco importante para visibilizar o papel fundamental das mulheres nesse setor. Com o evento, o Sebrae reafirma seu compromisso com o apoio às mulheres no agronegócio, com ações contínuas de capacitação e incentivo ao empreendedorismo feminino, garantindo que cada vez mais mulheres possam ser protagonistas na transformação do setor agrícola.

Por Jaynne Pereira – Foto: Leandro Santana