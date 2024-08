EVENTO EM ARACAJU REÚNE ESPECIALISTAS E PRODUTORES PARA DEBATER DESAFIOS E TENDÊNCIAS DA CITRICULTURA NO BRASIL

Pequenos e grandes produtores, especialistas, pesquisadores e empresários se reuniram nesta quarta-feira, 14, em Aracaju, para o Citros Show Nordeste. O evento citrícola é uma iniciativa da empresa Campos de Lima Consultoria, de Araraquara (SP), e visa debater o panorama, os desafios e as tendências da citricultura no Brasil. Esta é a segunda edição do evento que segue com palestras gratuitas e uma feira de negócios até esta quinta-feira, 15, na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease), localizada no bairro Jardins, zona sul da capital.

Idealizador do evento, o engenheiro agrônomo José Hugo Campos de Lira, revela que a citricultura está em constante expansão e que o evento visa atrair novos olhares para o setor. “Atualmente, a citricultura registra o crescimento de cerca de mil hectares de plantio por ano, o que é muito significativo. A tendência é que o setor continue se expandindo e movimentando a economia. Trata-se de um setor de grande importância e a prova disso está aqui: um evento muito maior e com toda a cadeia produtiva realmente envolvida. A citricultura é uma das culturas de maior destaque em Sergipe e, por isso, é fundamental reunimos especialistas para discutir temas relevantes”, comentou.

Representante do Governo de Sergipe, o diretor-presidente da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Gilson dos Anjos, destacou a preocupação do Estado para o fortalecimento do setor. “É importante que tenhamos eventos nos quais podemos reunir os produtores de citros de Sergipe, juntamente com o Governo e as empresas que colaboram com essa causa. No caso da Emdagro, que faz parte da Secretaria de Estado da Agricultura, a missão é fiscalizar as fronteiras, as áreas de rotação e as propriedades para evitar a entrada de doenças que já estão dizimando os laranjais em São Paulo e Minas Gerais, como o Greening (HLB)”, explicou.

Homenagens

Durante a solenidade de abertura, o Citros Shows Nordeste homenageou empresas e pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da citricultura. Um deles foi o engenheiro agrônomo e pesquisador Orlando Sampaio Passos, cuja trajetória envolve um grande trabalho na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), além da autoria e coautoria de mais de 300 trabalhos técnico-científicos no Brasil e no exterior.

“Fiquei muito feliz de ter sido lembrado pelos amigos que organizaram o evento. Sergipe é um estado que tenho uma relação não somente profissional, mas pessoal. Aproveito a oportunidade para dizer que não seria justo da minha parte, se não citasse dois nomes que foram importantes para o desenvolvimento da citricultura em Sergipe. Um foi Edimilson Machado de Almeida, ex-secretário de Estado da Agricultura, que tomou a citricultura como carro-chefe da sua gestão e fez um trabalho muito bom. E o outro foi o José Trindade, que chefiava a estação experimental de Boquim”, destacou.

O Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), que é associação privada voltada ao desenvolvimento sustentável do parque citrícola, também foi homenageado. “É uma honra para nós receber esse título aqui no Nordeste. Isso só demonstra a qualidade do nosso trabalho e o nosso envolvimento com os produtores de citros. Nosso objetivo sempre foi resolver os problemas fitossanitários que afetam a citricultura de forma geral”, comentou Silvio Lopes, pesquisador científico da empresa.

Palestras

No primeiro dia de palestras, foram abordados temas importantes para o setor. São eles: as novas fronteiras da citricultura brasileira e o papel do Nordeste, as novidades de pesquisa da Fundecitrus, os desafios de produção para frutas de mesa, a importância da rotação correta de inseticidas na citricultura e o papel do Brasil na citricultura mundial.

O segundo dia da palestras do Citros Show Nordeste acontece na quinta-feira, dia 15. O acesso é gratuito. Confira a programação:

08h45 – 9h15 – O uso de aminoácidos a favor da produtividade – Ricardo Carreon (CEO da Plantivo)

9h15 – 9h35 – Relação Fabricante x Distribuição x Cliente – Eng.º Agr.º Leonardo Finardi de Carli (especialista em Comércio e Marketing na Citricultura.)

9h35 – 9h45 – Momento empresa – Syngenta

09h45 – 10h05 – Ferramentas digitais e aprimoramento da citricultura – Eng.º Agr.º Fabio Makoto Okuno (diretor agrícola da empresa Okuma Citrus)

10h05 – 10h15 – Momento empresa – Citrus Pro

10h15 – 10h35 – Qualidade de frutas para o processo industrial, desafios para à citricultura nordestina – Daniela Kharfan (gerente de pesquisa e desenvolvimento da JBT FoodTech)

10h35 – 10h45 – Visão do citricultor no quesito gestão – Luiz Fernando Faria (LFM Citrus).

11h – 12h – Visita a exposição

12h – 14h – Almoço

14h – 14h30 – Pilares da Gestão no Agronegócio – José Antônio Martins Monteiro (CEO da Agropecuária Feanbe/ JAMM Cigar)

14h30 – 14h45 – Espaço empresa – Helm

14h45 – 15h15 – Segurança das mudas cítricas na formação de um projeto (Jessica Araújo (Sergipe Citrus)

15h15 – 15h45 – Importância dos porta-enxertos para a nova citricultura: ações da Embrapa – Dr. Walter Soares (Embrapa)

15h45 – 16h – Espaço empresa – Solo Sagrado

16h – 16h30 – Rastreabilidade alimentar, realidade sem volta – Eng.ª de Alimentos Heidy Milan (coordenadora de Qualidade e Certificações na PariPass)

16h30 – 17h – Novas tecnologias para aplicação de defensivos na citricultura – Eng.º Agr.º Dr. Júnior Gouveia.

17h – Encerramento e happy hour nos stands patrocinadores

Texto e foto NV Comunicação